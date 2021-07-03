蘋果停刊｜壹傳媒工會宣布解散　記協成立緊急援助金、派發現金券

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-03 21:49

創立26年的《蘋果日報》於6月24日出版最後一份實體報章，手機應用程式、網站亦同時停運。壹傳媒工會今日（3日）宣布將啟動解散程序，現任理事會在工會解散後繼續義務跟進離職補償的問題。

壹傳媒工會於Facebook專頁公布，由於根據壹工會會章，會員必須是壹傳媒集團的員工，而隨著集團絕大部份香港員工在今年7月1日已經離職，指工會的歷史任務亦已經結束。而工會即將啟動解散程序，詳情稍後會再作公布。

而工會現任的理事，會在工會解散後繼續義務跟進離職補償的問題，Facebook專頁亦會在短期內保留，作發放消息之用。

記協將成立壹傳媒失業緊急援助金

因應壹傳媒集團大量員工被遣散，香港記者協會統籌多項措施支援受影響的員工，當中包括成立「壹傳媒失業緊急援助金」，將會召開特別會員大會，尋求會員同意向公眾籌集資金，以向《壹傳媒》前員工發放緊急失業援助金。而本身為合資格會員的《壹傳媒》前員工，亦可向記協申請現有的「失業援助金」。

記協亦接獲市民捐贈總值約26萬元的「阿布泰國生活百貨」購物現金券及價值3萬港元的「同人辦館」購物現金券，希望轉贈予《壹傳媒》前員工。記協指，《壹傳媒》前員工可分兩輪到記協領取現金券，首輪領取期為7月5日至7月16日。領取時要出示於5月1日後，為「壹傳媒集團」員工身份的證明，包括但不限於糧單、稅單、職員證副本等。