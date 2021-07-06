IB放榜｜男拔狀元7成港升學　有人欲負笈英國後返港：對港有期待

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-07-07 00:04

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，拔萃男書院囊括17名IB狀元，為歷年之冠。17名狀元中，12人留港讀書，當中8人讀醫；另外3人海外升學，2人未決定。 有將赴英國修讀政治及國際關係的男狀元表示，畢業後有意回港發展，認為本港社會近年變化好多，但仍有值得期待地方，新時代下可捉緊機會。他續指，社會存在撕裂，政府與市民懷有怨恨，若香港希望重新再出發，政府必須聆聽民意，也要平衡香港在國家大局的角色。

▼7月6日，拔萃男書院誕17名IB狀元▼

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拔萃男書院 IB狀元伍政宏表示，畢業後會回港發展，認為本港尚存機遇。（盧翊銘攝）

政府與市民關係轉差 冀港府聆聽民意

拔萃男書院今年共有17人在IB考試取得45分滿分，成為IB狀元，當中12人留港讀書，包括8人修讀醫科；另有3人赴海外升學，２人未有決定。

男拔 IB狀元伍政宏將赴英國倫敦政治學院修讀政治及國際關係。他指，對政府與人民關係、社會運作及中國與各國關係有興趣，而英國政治課程較佳，故選擇海外升學。

伍政宏表示，畢業後有意回港發展，貢獻社會。被問會否回港從政、從政是否危險，他指，本港自2019年後有大變化，但認為尚有值得期待的地方，即使本港落實《國安法》及「愛國者治港」，也可以捉緊機遇發展。

他坦言，政府與市民關係自兩年前起轉差，社會存在撕裂問題，雙方懷有怨恨，若香港希望重新再出發，政府必須解決問題，善解民意，同時平衡本港在國家大局的角色，雖然困難，但可解決，亦相信香港可以回復昔日模樣。

留港修讀法律的IB狀元李學儒表示，相信香港是有法治的地方，而法治精神十分重要。（盧翊銘攝）

留港讀醫狀元：疫情加強從醫使命 作為港人有責任回饋社會

至於兩位海外升學的IB狀元莊智銓及陳雋毅，則會到美國賓夕凡尼亞大學，分別選修經濟及計算機械課程，希望外地留學能夠擴闊視野，暫未決定日後會否回港發展。

另一位留港修讀法律的IB狀元李學儒表示，IB課程的「知識理論」學科，重視批判及多角度思考，與法律範疇相關。他指，近年本港法治環境有變，但相信香港是有法治的地方，而法治精神十分重要，「如果冇咗法治精神，就冇今日嘅香港。」

狀元方景生則選擇留港讀醫，他指，疫情令本港醫療系統面對前所未有的挑戰及壓力，加強他從醫的使命，「作為香港人有責任回饋社會，呢個我17年嚟（成長）嘅地方。」

而IB狀元林翱仁目前已獲牛津人類學及港大醫科取錄，不過暫時未有決定。他指，正思考選讀那一科，有助解決醫療制度，從而幫助本港城市發展。他與其他狀元一樣，均十分欣賞IB課程設計，認為課程重視獨立思考訓練，從不同角度深入分析議題，在現今撕裂的社會，尤其適用。

拔萃男書院國際文憑統籌胡家麟（圖左）及校長鄭基恩分享學校IB考試成績。（盧翊銘攝）

全球IB狀元急升 男拔課程統籌分析：IB調整評級門檻助應對

疫情下全球IB狀元數目飆升，本港誕下130名狀元，比去年同期升4.7倍，男拔更有17人成為狀元，為歷年之冠。拔萃男書院國際文憑統籌胡家麟分析，過去一年，疫情影響全球教育，部分地方學校須停課抗疫，令學生學習進度大受影響，故IB推出「雙軌制」，容許學校可從公開試或校本評核二擇其一；考卷程度不變，但調整評級門檻，協助全球學生應對疫情之下的學習。他指，香港疫情相對受控，有利本地考生表現，而男拔師生迅速適應網課模式，有助順利完成IB公開試。

校長鄭基恩表示，對於學校IB成績感到自豪，感謝教師團隊努力。近年本港出現移民潮，被問到學校是否出現退學潮，他指，退學潮主要集中在小學及初中，轉校報讀小學人數增加達逾千人，惟每級插班名額只有約4至5個；至於中學部的退學人數不多，約有30名學生離校，大部分到海外升學。至於男拔「叩門位」數目，他指，中學有246個中一學額，當中150個學額屬「一條龍小學」，另有96個開放予其他學校學生，基本上目前「九成九已收晒」，註冊學生放棄學額才有剩餘學位。

▼7月6日升中派位 油蔴地天主教小學取派位結果情況▼