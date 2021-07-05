IB放榜｜全球1155狀元　港佔一成　拔萃男書院17學生攞滿分

撰文： 黃偉倫 胡家欣 最後更新日期： 2021-07-06 00:03

有17萬考生的應屆IB課程（International Baccalaureate）明日( 6日）放榜，成績滿分積點為45分，全球一共有1,155名狀元，當中香港有130名，佔11%。130名港產狀元中，其中17人來自拔萃男書院；該校另有12名榜眼，獲得44分。

2193港生應考 誕130狀元增逾4倍

IB明日放榜，今年全球一共有170,647名考生，當中香港共有31間香港學校、2,193名學生參與。去年全球有140名狀元考獲滿分45分，今年狀元人數增逾7倍，全球一共有1,155人，其中130人來自香港，佔約11.3%。相比去年只有23名港產狀元，今年多107人，增逾4倍。

130名港產狀元中，有17人就讀拔萃男書院，佔全港約13.1%。該校同時有12名榜眼，考獲44分。翻查資料，該校去年亦有3名狀元；另有9人分別取得44及43分佳績；全校60名考生中，有七成取得40分以上。

聖士提反書院、滬江維多利亞同出狀元

另外，聖士提反書院、滬江維多利亞學校，以及保良局蔡繼有學校都同樣有狀元誕生。

今屆IB的全球及格率為88.8%，香港考生的及格率則高達98.56%，較全球高近10個百分點；另外，全球的平均分為32.99，香港則為38.93，同樣高近6分。

國際文憑組織表示，過去18個月，無論校方、教師、學生，都受到新冠肺炎疫情影響，今年的一大重點是確保IB學生，不會被疫情影響升學機會。