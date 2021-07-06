IB放榜｜滬江維多利亞誕3狀元　女尖子擬留港讀醫：一直視港為家

撰文： 廖文謙 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-06 14:55

有17萬考生的應屆IB課程（International Baccalaureate）今日（6日）放榜。全港有130名狀元，其中3人來自滬江維多利亞學校，創該校歷年紀錄。該校另有2名榜眼，獲得44分。 今屆3名狀元均選擇修讀醫科，其中一名女狀元稱因視香港為家，選擇留港修讀醫科。她更受疫情影響及過往參與輔導工作的經驗，有意向精神科方向發展。

滬江維多利亞學校今年有3名IB女狀元，陳奐廷（右一）因視港為家，打算留港修讀醫科。（廖文謙攝）

滬江維多利亞學校去年有1名狀元，而今年出產3名女狀元，創該校歷年狀元數目紀錄。該校今年亦分別有1男1女成為榜眼。該校今屆IB合格率為100%，平均分為37.5分，有40%的學生考獲40分或以上。

陳奐廷（Albrina）為其中一位考獲45分滿分的女狀元，她計劃於香港大學升讀醫科，並有意向精神科專科發展。她稱自己較遲選擇修讀醫科，由於看到疫情對世界各地影響，加上曾接觸過輔導工作，有感疫情下社會及身邊人面對精神壓力，令她對此產生興趣。她是3名狀元之中，唯一一名打算留港升讀大學，她說一直視香港為家，因此想留在此地，「屋企人係度，當呢度係home（屋企）。」

女狀元黃芷翎（右二）計劃往澳洲升讀醫科。（廖文謙攝）

另一名女狀元黃芷翎（Christie）計劃往澳洲升讀醫科。她的父親為生物系教授，不過反而令她從小抗拒學習科學，「好細個就接觸科學，會睇documentary（紀錄片），嗰時覺得好悶。」至升讀中學後，家人曾患病令她有意向醫科發展，希望採討背後因由。另一名女狀元黎雪怡（Allis）則計劃往倫敦帝國學院修讀醫科，她從小對科學有興趣，而透過參與義工活動發現喜愛與人溝通，正正行醫能夠將兩者合併。

肺炎疫情下部分課堂時間轉為網上學習，黎雪怡稱對學習有一定影響，尤其是缺少進行科學實驗的機會。不過隨著長時間進行網上學習，反而令她有更多時間溫習課堂上學習的知識。陳奐廷同樣認為網上學習有助學習控制時間，對日後工作有幫助。對於學習心得，她認為最重要明白背後的道理，不要死背書本上知識。

考獲44分的榜眼麥業勤（Issac）表示，自己視香港為家，因此希望報讀本地醫科，並在將來運用自己的知識來醫治病人。被問及疫情有否影響溫習，麥業勤坦言在線上學習的初期的確會出現不適應的情況，但學校和老師均有利用不同的方法去鼓勵更多溝通和互動，令他可以繼續學習課堂的內容及準備IB考試，當恢復面授學習時亦因而不會出現跟不上進度的情況。

滬江維多利亞學校今年有3名IB女狀元，另有1男1女為榜眼。（張嘉敏攝）

女榜眼擬讀時裝 昐推廣香港文化

另一名榜眼陳章瑋同學（Jane）表示，自己從小對藝術和時裝抱有濃厚的興趣，亦有參加過不同藝術比賽和校內活動，因此有意在畢業後赴英修讀時裝傳訊及推廣。另外，與麥業勤一樣，陳章瑋亦視香港為家，認為香港有其自身獨特的文化，因此希望將這種文化帶出國際。

讀書心得方面，兩名榜眼均有不同的方法去加強自己的溫習過程。陳章瑋表示，自己不會將課程內容一氣過讀完，並會將太長的課程內容分開數章來溫習。麥業勤則表示，自己會在兩個月前便訂立好學習的時間表，並盡量跟隨已訂立的日程和計劃，使自己清楚明瞭學習的目標。他笑言，每次當他完成當月的目標，並將寫滿時間和學習目標的黑板擦去時，總有非常高的滿足感。