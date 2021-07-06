電玩節周四抽籤首時段入場　可繼續Cosplay　惟未知要否戴口罩

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-06 19:16

去年因新冠肺炎影響下，多個暑假重型展覽取消，或延期至今年舉行。本港疫情漸告穩定下，繼本月中的香港書展後，香港動漫電玩節亦將於本月23日至26日於灣仔會議展覽中心舉行。

一向以來，不少動漫迷會提早入場購買限量產品，但受疫情關係，今年大會將取消優先入場人士到旺角麥花臣球場排隊取門票，而改由周四（8日）至7月15日，網上預先登記及抽籤，而結果將於7月16日抽籤決定，大會又呼籲到場者提早到大會facebook留意人流情況再進入會場，減人流擠擁情況。

香港動漫電玩節亦將於本月23日至26日於灣仔會議展覽中心舉行。（資料圖片）

疫情下，大會減少頭籌人流，以減低控制壓力，將由以往的500個籌號，減少300個實名登記頭籌，抽籤的入場人士可預先排隊進入會場，而有關門票不得轉讓或出售另外，大會推出280元的限量紀念門票，可在電玩節首日早上10時30分開始，於指定的1B出口進出。梁中本又說，入場人士需要使用「安心出行」應用程式或可以在網上填寫登記表，強調可以在入場前登記。

被問到會否審查會場的展品或書籍等有否違反《香港國安法》，梁中本表示，不會作出審查，又指沒有人力物力作審查工作，相信參展商會守法。

另外，今年會推出全電子貨幣購買門票措施，香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，經過與單位商討後，票價維持為40元，若透過手機程式app「凌速博覽」購買電子門票，首張可享5元優惠，近日商界為配合港府「谷針」推出各項推廣及接種後禮遇，梁表示仍在考慮類似的推廣，有消息將於較後時間再作公布。

另外，今年將繼續推出cosplay迷仍可繼續參與「cosplay自由行」及cosplay大賽，名額為520個，問到cosplay者要否戴上口罩，梁沒有正面回覆，此外，由於外地參展商受疫情下的入境限制影響，未能如常出席展覽，但在疫情下，仍有500個本地參展商出本地及外地聯營的產品。