女保鑣涉殺姨舅案 被告事前己設骨灰龕位　並刻上名字放有照片

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-07-06 17:17

女保鑣涉因分家產問題而槍擊姨舅造成兩死兩傷案續審。被告兄長今日（6日）繼續作供，辯方指出母親過世後，被告非常哀傷，曾向兄長表示累了及想念母親，又曾提到如果她出事，要將她的骨灰安放在母親身旁，而母親骨灰龕位旁邊，更已設被告自己的骨灰龕位，不但已刻上名字，更有被告的相片，兄長確認真有其事，並對龕位一事感到意外。

被告詹心桀（46歲）被控在2018年6月26日謀殺其二姨詹少芬（80歲）、四舅父詹鎮基（62歲），並在同日射擊其二舅父詹前駒（事發時72歲）、三姨詹小慧（事發時60歲），意圖致他們身體受嚴重傷害。

被告曾向醫委會投訴

被告兄長魏敬東今日繼續作供。辯方指出2015年被告母親入院後，被告曾擔心醫生所提供的治療，亦曾與醫生發生拗撬，被告在母親過世後十分哀傷，更質疑醫生的處理手法致母親身亡，並向醫委會投訴。魏表示得知有關事情，但對於被告指控是否合理，他表示不敢相信醫生明知做法會導致死亡，仍然決定這樣做，由於被告已作投訴，他便打算靜候結果，不過至今仍未有消息。

兄長魏敬東指被告詹心桀質疑為何外婆遺產不在母親在世時處理。(李慧娜攝)

曾質疑為何遺產不在母親在世時處理

辯方又提到，被告在母親死後曾在WhatsApp向魏提及「如果我有咩事，不必告知舅舅阿姨他們」、「實在累了，無法為媽媽做到，很想念媽媽」，亦曾質疑為何外婆遺產不在母親在生時處理。

骨灰龕已刻上名字

辯方亦提到，被告曾向魏表示，如果她出事，要將她的遺體或骨灰安放在其母身旁，而她亦授權魏這樣做，被告母親骨灰龕位旁邊，更已設被告自己的骨灰龕位，不但已刻上名字，更有被告的相片。魏同意說法，並表示見到被告龕位時感到意外。

魏又指，曾聽被告提及母親將部份金錢交予三姨投資，惟三姨後來就投資交代不清。

曾自稱中毒要到醫院治療

辯方亦指出，被告曾致電魏，聲稱自己中毒，並要到醫院接受治療，更交低銀行帳號密碼予他，又稱若她出事，要將她的骨灰安放在母親旁，魏表示曾聽被告提過中毒，但其他細節記得不太清楚。

法醫林衛國供稱，二姨詹少芬、四舅父詹鎮基均死於頭部槍傷，子彈令二人的頭骨破裂、腦組織撕裂。(李慧娜攝)

認為母親賣物業得益應由她保管

對於被告亦曾指控他騙母親財產，魏稱母親在深圳的物業賣出後，部份收益由他保管，被告卻認為該筆款項應由她保管。

法醫林衛國供稱，二姨詹少芬、四舅父詹鎮基均死於頭部槍傷，子彈令二人的頭骨破裂、腦組織撕裂。

案件編號：HCCC272/2019

案發經過。(詳看下圖)