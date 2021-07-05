女保鑣涉殺姨舅案　兄指被告曾持槍行近　即反方向走逃過一劫

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-07-05 18:43

女保鑣疑因分家產問題槍擊姨舅釀兩死兩傷案續審。被告兄長今午（5日）作供，他憶述開槍事件前，四舅曾向被告問及分遺產的家庭協議書，不久他便見被告開槍，被告一度持槍行向他，他感到害怕，即時向反方向逃走。他在盤問時，承認其母親患有精神病，會出現幻覺、幻聽，被告亦曾因抑鬱、焦慮而暫停學業。辯方指出，被告曾想改善家中環境，讓母親在家安享晚年，奈何無法負擔費用，所以被告對此感到後悔，兄長同意說法。

被告詹心桀（46歲）被控在2018年6月26日謀殺其二姨詹少芬（80歲）、四舅父詹鎮基（62歲），並在同日射擊其二舅父詹前駒（事發時72歲）、三姨詹小慧（事發時60歲），意圖致他們身體受嚴重傷害。

開槍前四舅曾問協議書意向

被告兄長魏敬東出庭作供，他在事發當日有出席4名姨舅與被告的午聚，並跟隨眾人前往鰂魚涌公園。開槍事件前，他聽到四舅曾問及被告有關分遺產的家庭協議書，四舅問她：「點樣，決定咗未。」被告卻稱要再考慮。

不一會兒，他聽到尖叫聲，之後望向兩名舅父的位置，便見被告舉起槍向著四舅後腦短距離開槍，被告向二舅開槍後，一度持槍望著他，並向他的方向移動幾步，當時他感到很害怕，即時向反方向逃走。

兄長委敬東稱，其妹即被告詹心桀亦曾用槍指向他，他即反方向走避過一劫。(李慧娜攝)

被告認為外婆醫療費報大數

魏亦指，被告曾對遺產太遲處理，以及協議書中提及外婆400萬的醫療費用感到不滿，又認為是「報大數」。

辯方盤問下，魏透露母親患有精神病，會出現幻覺及幻聽，但母親不太願意承意自己出現精神問題。他又透露他讀大學時，被告曾因抑鬱及焦慮問題，未有入讀一個兩年制的課程，最終也沒入讀大學。

被告來港後改名跟母姓

魏接受辯方盤問時，承認被告與母親關係親密，亦因此來港後改從母姓，惟魏忘記被告是否因母親而改名。魏認為，雖然被告較多負面想法，但並非厭世，來港後亦想改善自己的環境，他承認父親過世後，被告與母親猶如「相依為命」，經常會與母親在一起。

魏續指，父親過世後，母親亦被診斷出患腦退化，2013年時姨舅提議送母親入老人院，而母親的身體狀況每況愈下。魏同意辯方指出，雖然被告曾想改善家中環境，讓母親可在家中安享晚年，但卻無法負擔費用，從而感到後悔。

案件編號：HCCC272/2019

案發經過。(詳看下圖)