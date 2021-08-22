女鐵騎笑談「小妹」文化　泊車獲師兄盛情幫忙：騎上車已贏收視

【女鐵騎／女司機／電單車】每當有涉及女司機的交通意外，「女司機」就成為網民鋪天蓋地的攻擊對象，女性駕車彷彿是原罪。然而在電單車圈子中卻有獨特的「小妹文化」，皆因鐵騎士的比例上始終是男多女少，被稱為「小妹」的女鐵騎出現，自然更容易引人注目，經常受到優待。

有5年駛電單車經驗的女鐵騎士Carrie Lam分享心得，她最愛騎着愛驅CB190四處走，除了經常獲「師兄」禮讓，亦曾在泊位時得到師兄的熱情幫忙，更形容每當停燈位時，女鐵騎已贏盡「收視」，笑言更曾因此有了偶像包袱。



「女司機」一詞常被網民形容為令人聞風喪膽，但在電單車圈子中卻有獨特的「小妹文化」，女鐵騎常受到師兄以禮相待。（盧勁揚攝）

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騎上車即贏盡收視

在鐵騎圈中，絕不能小看1句「小妹」的威力，甚至有些男司機需要江湖救急，也不時偽裝成「小妹」發帖，務求其他師兄「見字幫手」。Carrie笑言自己並非「小」妹，但認同只要是女士騎上電單車，不論車款，一律能夠「贏收視」，例如其他司機會刻意駛前一點看多兩眼，有鐵騎士更會「畀油」發出引擎聲，「好似個個都注目我嘅，平時我係好普通嘅文職女士」。當騎上電單身變身女鐵騎士時，Carrie感到整個人生都不同了，並笑言起初更會有偶像包袱，對一眾師兄的讚賞感到害羞。

電單車泊位當然要靠自己，但作為「小妹」同樣有優待。Carrie稱，過去曾經在泊車時，突然感到車尾有「不明動力」，回頭一看，才發現1名熱心師兄幫手推車，還再三表示要幫她泊車入骨位。她續指，雖然感謝師兄的幫忙，但認為總不能過份依賴他人，「唔係下下都有人幫妳」，而她絕對有能力親力親為。

Carrie與老公過去曾到日本東京自駕遊，其間在富士山拍攝婚紗照。（受訪者提供）

行屯公被司機粗口指罵

別以為鐵騎小妹處處都能獲得特別照顧，原來有時也會嘗盡苦頭。Carrie憶述數年曾經為了到東京開電單車自駕遊，事前在香港「加操」，甚至開電單車上下班，所以要在繁忙時間由屯門駕車至旺角，然而有次在屯門公路駕駛時，不但被後方私家車瘋狂「推尾」，司機更從左後方衝上前，開窗大聲以粗口辱罵：「妳揸快啲啦！」頓時令她非常錯愕，也是她人生中首次被人指罵。

勿標籤女士為「馬路炸彈」

除了部份私家車型號的司機對女鐵騎不禮貌，「女司機」也常被網民謔稱為「馬路炸彈」，Carrie則從另一角度去解釋，指有時候女性被標籤為不懂開車，其實某部份與男士們過份保護有關，「你乜都唔使佢做、乜都OK，我做晒你乜都唔使掂，當你有事要面對時，咪揦手唔成勢，咁梗係馬路炸彈啦」。她又以自己為例，過去由零開始苦練搬車、泊位等，其後面對任何路面情況時都能獨自處理，自然不會是「馬路炸彈」，她認為有決心去做，女性駕駛汽車亦絕無問題，直言：「唔好睇小女人，唔係淨係女人係炸彈。」

Carrie當初希望成為女鐵騎士，只因喜歡愛車CB190，加上享受與老公駕電單車暢遊的感覺，所以縱使失敗過仍堅持考牌，終於考了3次強制試才能達成出車夢想。 （盧勁揚攝）

Carrie指與其在意其他人謾罵，倒不如做好自己，正如不少新手戲言的「P牌生活」，雖然「掛P」可以讓其他人知道駕駛者是新手，應該多加注意或忍讓，但在香港道路上亦可能出現反效果，引來其他駕駛者「好似追住你嚟咬咁」，出現跟車極貼以致倒後鏡被阻擋情況，但她樂觀地想，這些實戰經驗卻最能訓練應變能力，耐心和冷靜應對，就能練就好技術。

Carrie開車不求與其他人比拼惡鬥，她只單純地喜歡愛車CB190，加上享受與老公駕電單車暢遊的感覺，所以失敗過仍堅持，終於考了3次強制試才能達成出車夢想。她寄語一眾女鐵騎士，指女性在體型上沒男性般高大，開電單車時難免壓力較大，但最重要的還是自信心，要相信自己征服到鐵騎，不要看輕自己，「有咩問題啊，男人都有矮㗎啦，咁都（一樣）做到 」。

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不少香港藝.人都有電單車牌，愛車由哈利到復古綿羊仔都有！



不少藝人都有駕駛電單車，夠晒瀟灑型格！圖中人為譚嘉儀。（IG「kayeepo」圖片）

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睇多啲：新手上路除了要熟悉交通規則外，駕駛安全專家提出有關駕駛安全的「3道防線」以及「3個要點」，駕駛心態愈正確，行車才能愈安全▼▼▼



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睇多啲：常說新手犯錯多，但其實不少鐵騎士老手都有駕駛習慣問題，即睇以下5個老手陋習▼▼▼

