女鐵騎偕夫赴日本電單車自駕遊　富士山前拍婚照　附9大出遊貼士

【女鐵騎／電單車自駕遊／日本自駕遊】出國旅遊想要有獨特的體驗，電單車自駕遊是目前較少港人採用的方式！已有5年駕駛電單車經驗的女騎士Carrie Lam曾經多次與老公到日本電單車自駕遊，地點包括東京、京都、北海道、石垣島，更以富士山作背景，與老公拍下最難忘的婚紗照，過程十分浪漫，她更明言當初學習駕駛電單車只為追求這個夢想。Carrie分享個人經驗，提醒各位鐵騎士如要到外地馳騁，想自在自在地感受異國風情，出發前要做足備，更附上電單車自駕遊的9項貼士。



Carrie與老公多次到日本自駕遊，跟開私家車的感覺大不同，雖然辛苦卻又更加自由自在。 （受訪者提供）

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自駕遊在很多人心目中都是由其中一人擔任「柴可夫」（司機），同行的家人好友就大安旨意在車上欣賞風景，或是從上車睡到落車，爭取時間休息再遊玩。不過駕駛電單車的自駕遊卻完全是另一回事，每個人都是司機己之餘，旅程中亦要面對日曬雨淋，如此辛苦出遊，令不少人會耍手擰頭。

Carrie最初去日本去旅遊時跟許多香港夫妻一樣，就是由老公駕駛私家車自駕遊，她全程可以瞓住去旅行。不過當他們抵達東京富士山一帶的著名景點河口湖時，老公就對她說「第時我哋一人一架（電單車）嚟睇富士山，靠你自己努力」。就是這一句，觸發Carrie幾經辛苦都要考取電單車牌，過程中失敗又再堅持，一直支持她的就是去日本駕駛電單車的夢想。

Carrie首次到外地電單車自駕遊的地點就是京都。（受旁者提供）

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取得電單車牌後，Carrie先到日本京都小試牛刀，租借較輕巧靈活的MSX 125，她說當時首次在外地駕駛電單車，感覺「好正」，除了學到市內會有特別設有的電單車位及收費之外，「最有印象係二年坂、三年坂，好多和服女士為自己做佈景板，感覺好得意，完全無諗過」。

Carrie第二次電單車自駕遊是到東京，並在富士山前補拍結婚照。（受訪者提供）

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京都之旅過後，第二次再出發到日本自駕遊，Carrie與老公分別駕着電單車，打算到富士山前補回多年前的結婚照，但她表示「不過唔係咁好玩㗎咋」。那次旅程比起京都艱辛得多，出發前可以提早上機，以為是生活中的小幸運，但到埗後卻行李失蹤，令行程時間反而失算。到達東京後，他們全程都要背上十多公斤的背包，只準備了夏天衣物，卻又遇上意料不及的寒流，氣溫跌至僅得幾度，寒冷得令人印象難忘。

那次自駕遊起步時已經困難重重，旅程期間一樣痛苦，甚至達到「懷疑人生」的程度。由於他們安排了緊湊的行程，所以每天都要趕路，否則無處落腳，Carrie說當時「由早到晚，路面結冰都揸，成程都好辛苦，隻手唔知點算好，（凍到）感覺唔到」，現在回想都不知道自己為什麼會有這個能力可以捱過去，而且即使過程如此辛苦，她亦沒有想過還車放棄。

Carrie分享自駕遊的路程。（受訪者提供）

捱過一切艱苦之後，Carrie與老公終於抵達河口湖，在天朗氣清下看到富士山，成功拍下屬於兩人的婚照，「好多人覺得無聊，應該喪Shopping，但呢張相我都可以記一世」。Carrie指照片得來不易，而且要在不少人看到的環境下更衣，「隻手真係寒冰掌咁」，她稱這種感覺除非年老記性變差，否則一定一生人都會記得。

電單車自駕遊亦可以有舒服的行程，例如到日本沖繩石垣島的旅程，夫婦都覺得很自由、很寫意。（受訪者提供）

不過電單車自駕遊並非等同捱苦，識得規劃路線亦可以悠遊自在。Carrie其後再與老公到日本沖繩石垣島自駕遊，當時租用的是純電力電單車，感覺十分自由自在。她說當時的行程「全部都係海，你着住泳衣、吊住外賣，酒店海灘來回好有度假Feel，又唔使擔心行李，真係好舒服」。

Carrie與老公經常到外地電單車自駕遊，十分甜蜜。（盧勁揚攝）

自駕遊9項貼士



- 甩P後才能申請國際車牌到外地自駕遊



- 預算每日租車費、油費



- 注意安全！注意自己的駕駛態度，在不熟悉的地方開車應該減慢速度



- 認真閱讀路牌，曾經看過1個有鹿的路牌，結果路上的確有鹿跳出，車速太快就很容易發生意外



- 市內才有指定電單車位，而且會根據c.c.分類，停車場內應先仔細觀察電單車位位置



- 郊外有較多空間，很多位置都可以安全地停泊車輛拍照，又或停在私家車格內，例如Carrie與老公1人1車，1個私家車格已可以泊2部車



- 日本駕駛者較香港禮讓，在很遠的距離已經會打照呼。遇有同線爬頭及下雨時，其他駕駛者的確會先讓電單車司機。



- 預先規劃路線，包括落腳點。因為電單車不似私家車有內置導航，所以資料都要靠自己的手機設定。



- 行李方面可以考慮用頭盔網「紮Gip（行李箱）」，停車休息時就可以將行李箱留在車上，較背包輕鬆得多



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