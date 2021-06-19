電單車│錦羊仔「愈快愈定」易出事　駕駛專家：開車要有敬畏心

撰文： 盧勁揚 李凱恩 最後更新日期： 2021-06-19 11:00

【電單車熱潮／鐵騎士／鐵馬】電單車登記數字近年急速增長，以2019年為例，登記數字較2018年增加約5.5%，同期私家車則僅增加約1.7%。電單車本身具有多個優點，因而吸引了不少人加入「26」（2轆）界成為鐵騎士，但大量新手鐵騎加入，在道路安全上可能增加暗湧！ 根據運輸署對交通意外的統計資料，2019年電單車每百萬行駛公里涉及意外率以6.82高居榜首，大幅拋離次名公共巴士的3.39。駕駛安全專家蘇華龍（Kelvin）表示鐵騎士不論新手老手都有1個共通處，就是獲得駕駛電單車的方便後，卻沒有為此付出相應的代價，駕駛態度上亦沒有調節好應有的敬畏之心，故勸喻各位騎鐵士要「讓一讓，自己返到屋企先至係冠軍」。

Kelvin表示電單車有不少優點，但鐵騎士們為了安全駕使，亦應要為此付出一定代價。（王海圖攝）

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電單車方便背後應有代價

「皮包鐵」是駕駛電單車的代名詞，似乎在說鐵騎士就必然要冒險，駕車如搵命博。安路駕駛安全教育體系總教練蘇華龍（Kelvin）滿18歲便考取電單車牌，至今年過50仍然以電單車出入為主，全因深愛電單車的靈活度及自由自在的感覺。他坦言駕駛電單車風險雖然較大，但有方法減低當中的風險與代價。

Kelvin說不少鐵騎士獲得電單車的方便之同時，卻沒有想到要付出代價，鮮會想到在發生意外前要如何保護自己，「會諗曬親，但冇諗跌親嗰時」，結果許多鐵騎士只是穿上冰袖護膚避免手臂曬傷等，卻沒有真正保護自己身體的意識。他引述數字指涉及電單車的交通意外中，有超過九成司機會受傷，比例極高卻沒有人願意付出代價去保護自己，例如很多人駕駛電單車時只會穿簡便衣服，但其實安全裝備穿得時間久了，習慣後在舒適度上不會有太大分別。

復古風Vespa是近年大熱的綿羊仔車款，圖中款式更因在電影《死侍》裏出現而大受歡迎，但Kelvin認為現時綿羊仔易上手，變相令司機高估自己的駕駛技術。（Vespa官網截圖）

兩個轆易上手 駕駛時要有敬畏之心

除了馬力強勁的運動型電單車外，輕型的自動波電單車（俗稱綿羊仔）是不少鐵騎士的購入目標，Kelvin指綿羊仔易操控快上手，對鐵騎士的心態會有影響，「好似我特別叻，好易揸得好好，結果低估咗（風險）」。他解釋電單車是單軌跡車輛，天生穩定性較低，但偏偏愈快愈穩定，結果令不少人都忽略駕駛電單車時更重要的其實是慢速控制。

Kelvin憶述不少鐵騎士建議車輛遇到不穩定時就「畀油囉，畀油就定」，他批評這是不正確的觀念，而且分分鐘會因而在遇到危機時錯判，導致更加危險。他指電單車容易操控是好事，但更重要的是在駕駛時對電單車本身有敬畏之心，這樣才能「長揸長有」。

Kelvin又提到即使駕駛電單車時要拍出型仔的壓彎照片，亦不代表要冒險提高車速。（王海圖攝）

Kelvin駕駛電單車時都會穿上各種保護裝備【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】

MSX 125是最輕型的電單車之一，但重量亦有106公斤。（台灣Honda網站圖片）

人車合一 返到屋企先至係冠軍

鐵騎士的一舉一動都令電單車作出十分靈敏的反應，主因之一是司機體量與車輛重量比例遠較其他車輛接近，亦令鐵騎士覺得電單車「好似好聽話」。Kelvin指出最輕型的電單車亦有百多公斤重，聽起來好像很輕，但發生意外時如果電單車壓到自己身上就會感到很沉重，所以控制好車輛做到「人車合一」，遇上危險時仍能穩定操縱車輛十分重要。

Kelvin又提到不少鐵騎士遇到意外時會先響安而非煞車，反映部分司機心態有問題。他強調駕駛電單車避免被其他車輛撞到十分重要，「佢攝埋嚟我輸個位畀佢，但我電單車攞返個位有幾難？」，而且很多人只會計算自己被幾多部車打尖，卻不會會計算離開車龍的車輛，笑言「咁樣唔公道喎」，強調不應以進取的駕駛方式換取時間。他最後亦呼籲鐵騎們要為安全着想，「讓一讓，自己返到屋企先至係冠軍，返唔到屋企就咩都假，唔好爭啖氣」。