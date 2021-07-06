好爸爸突肝衰竭求肝續命　養子盼好心人幫助：想帶父親去旅行

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-06 21:19

43歲的鄭少光是位好爸爸，雖然自己沒有親生子女，卻在15年前領養了只有9歲的養子，照顧他衣食住行，供他讀書成才，給了他家的感覺。然而10日前（6月26日），鄭少光突然出現喉嚨痛、發燒症狀，本以為只是小病，沒想到病情惡化指肝衰竭，7月1日時肝指數已經達到200至300，現時在ICU病房徘徊在生死邊緣。養子周先生社會好心人求助，希望有人捐肝助養父度過難關，「佢本身做旅行社領隊的，希望將來仲有機會帶佢一起去旅行。」

鄭少光現時已經陷入肝昏迷，急需有人捐肝。（受訪者提供）

6月底突發燒、喉嚨痛 現出現肝昏迷

周先生說，6月底時父親突然發燒、喉嚨痛，去醫院檢查時以為只是感冒等小病，沒想到病情一直惡化，7月1日時入院發現肝指數已經「爆晒」至 200、300。周先生說，鄭少光已出現肝昏迷，醫生表示可能會影響腦部，現時只能祈求有心人願意捐肝，「嗌佢都有反應，仲有啲意志力，但情況好緊急。」

周先生說，他在9歲左右獲鄭少光領養，其後住在鄭家中，養父供他吃喝，也供他讀書成才，「佢係好爸爸來的，有時候我話好想要啲玩具，媽媽覺得貴唔肯買畀我，佢都會偷偷買畀我，係好錫我架！」

與養父血型不合無法捐肝

鄭少光本身是康泰旅行社的領隊，熱愛旅遊，但自疫情爆發後減少了外遊。周先生說希望鄭少光能夠度過這次難關，能一起再去旅行，「希望仲有咁嘅機會。」

周先生說本有親人願意捐肝，然而檢查後發現心臟有問題，而自己因血型不合，無法捐助，現在只能盼望有好心人捐肝。