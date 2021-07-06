強制檢測｜3地方列入強檢通告　機場及油塘一幼稚園上榜

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-06 22:54

政府今日（6日）公布需要強制檢測公告，3地點列入其中。早前一名希望地勤確診並帶L452R變種病毒，指定日期到訪機場5樓、6樓及7樓的人士，需要在7月8日或之前接受覆檢。

另外，油塘一幼稚園爆發上呼吸道/流感樣疾病個案，今日亦被納入強制檢測公告內。

6月30日，機場職員身穿防護衣，協助旅客。（資料圖片／李澤彤攝）

已打疫苗仍需強制檢測

確診機場地勤涉及L452R變異病毒株，被列為與輸入個案有流行病學關連個案，因此於指定期間曾身處機場兩處地點的人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，曾逗留該兩個指明地方的人士，即使已完成2019冠狀病毒病疫苗接種，亦須接受強制檢測。

再次檢測的地方包括，任何在6月4日至6月8日、6月11日、6月13日、6月15日至6月17日任何一日曾身處香港新界大嶼山赤鱲角暢達路 1 號香港國際機場一號客運大樓 5 樓或 6 樓的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），及任何6月5日或6月17日，曾身處機場7樓的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。相關人士須於7月8日或之前接受檢測。受檢人士若在7月4日至7月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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油塘崇真會安怡幼兒學校爆流感納強檢

此外，油塘高怡邨高盛樓地下基督教香港崇真會安怡幼兒學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，任何6月23日至7月6日期間曾身處學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）亦需要在7月8日或之前接受檢測。

如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於7月10日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在7月4日至7月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。已經完成新冠肺炎病毒疫苗接種的人士會被視為已經遵從強制檢測公告。