新冠肺炎 ｜增1宗輸入個案　由俄羅斯抵港　美領女職員疑屬復陽

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-07-06 14:57

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（6日）零時零分，正調查一宗新增確診個案，屬輸入個案，由俄羅斯抵港。至今本港個案累計11,945宗。 另外，美國駐港總領事館的25歲女職員檢測呈陽性，入院後的抗體檢測呈陽性，樣本沒有帶任何變種病毒，現列懷疑復陽外地個案，港方正與美國衞生當局跟進，流行病學調查仍在繼續。

新增個案為一宗輸入個案，為56歲男子，由俄羅斯抵港。至今本港個案累計11,945宗，包括11,944宗確診個案和1宗疑似個案。

另外，衞生防護中心中心正調查一宗懷疑復陽的外地個案，涉及一名25歲女病人，於今年3月抵港，是美國駐港總領事館職員。病人於7月4日抽取樣本檢測結果呈陽性，沒有病徵，入院後的檢測結果為陰性，抗體檢測則呈陽性反應。

檢測結果亦顯示，其樣本沒帶有N501Y或L452R變異病毒株。中心的初步調查資料顯示，該名病人今年1月曾於美國確診，檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與復陽個案吻合。中心正與美國衞生當局跟進，流行病學調查仍在繼續。

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過去14天，即由6月22日至7月5日，累計報告54宗個案，包括3宗與輸入個案有流行病學關連的個案。