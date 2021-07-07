新冠疫苗｜何栢良：港沒有條件放寬防疫政策　倡為特定人士驗抗體

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-07 18:28

現時不少國家，地區如新加坡、英國及以色列等新冠疫苗接種率較高的國家，已不再採取「清零」路線，並陸續取消防疫措施，但不少專家認為香港未有條件跟隨。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，要改變防疫政策，需要較高的接種率，認為香港仍處於「清零」階段，如夾硬改變政策將會出大事。

他又說，有幾種人士接種兩劑疫苗後未必能順利產生抗體，認為港府可以為有需要者提供抗體測試，為有關人士提供更清晰指引，減低社區爆發風險。

何栢良認為港府可以為有需要者提供測試，為有關人士提供更清晰指引，減低社區爆發風險。（盧翊銘攝）

何栢良說，英國近日的個案急增，現時平均每日有2萬至3萬宗確診個案，但當地有意取消所有防疫規例下，將來或出現大規模確診個案，每日達10萬宗個案也不足為奇，當局現時取決依靠已達八成成年人接種疫苗，

另外，當地研究統計其中9.2萬名感染印度最先出現的Delta變種病毒個案中，有50名人士為接種疫苗後仍不幸身亡，但不應因而認為疫苗無效，因當地大規模接種以來，死亡率已由1.9%大幅下降0.1%，較未接種的20分之1。他認為，現時的著眼點並非「接種疫苗後仲有死亡個案」，而是死亡個案大大減少。

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他說，由於疫苗100%產生抗體，當地分析有關數字後發現，有幾種人士接種兩劑疫苗後不能順利產生抗體，當中包括接受過器官或骨髓移植、患血液病者及長期洗腎及有自身免疫系統問題人士，但當中不少接受第三劑包括本港可以接種的復必泰疫苗後，可有足夠抗體用作防護。

何栢良（資料圖片）

他說，現時本港的新冠疫苗由港府提供，市民接種疫苗後，並無檢驗肯定有否足夠抗體作防禦，無抗體反應無保障，認為港府可以為有需要者提供測試，為有關人士提供更清晰指引，減低社區爆發風險。