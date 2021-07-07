港深醫院半年為內地港人覆診近兩萬次　 特別計劃延至11月

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-07-07 13:29

身處廣東省的香港病人，因疫情關係難以回港到醫院管理局覆診。政府去年（2020年）推出計劃，委託香港大學深圳醫院為他們覆診，現時覆診人次已逾19,000次，政府亦將計劃延期至今年11月9日。

盧寵茂表示，港深醫院會為這批港人設立「綠色通道」，在醫院大門設專門接待櫃位，亦設有專門診室。 (資料圖片／港深醫院提供)

食物及衞生局局長陳肇始書面答覆立法會，提及截至今年6月下旬，港大深圳醫院已處理約16,100宗申請，並已為符合資格人士安排約22,800個診症預約，涉及全科（慢病門診）的預約為約14,860人次，而涉及其他專科門診的預約則為約7,960人次，約19,100人次已接受診症服務。

食衞局提到，香港與內地的強制檢疫措施仍未完全解除，政府已將計劃延續至今年11月9日，特別支援計劃的服務及資助範圍維持不變。合資格病人接受港大深圳醫院指定門診診症服務每次診金為人民幣100元。港深醫院現時未有提供精神科專科門診服務，故計劃未能涵蓋精神科門診診症服務。

政府2020年2月為廣東和福建有緊急藥物需要港人送遞處方藥物，當局2020年11月推出港深醫院覆診計劃以及「回港易」，送遞處方藥物的特別計劃已於2020年12月起停止服務。