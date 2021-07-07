馬鞍山綠化帶改劃建住宅　收逾7000份反對意見　環團促城規會否決

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-07 16:54

政府擬修訂馬鞍山分區計劃大綱圖，以改劃7幅「綠化地帶」用作住宅，或政府、機構或社區用途，惟相關地段靠近馬鞍山郊野公園。 城規會今日（7日）就相關改劃作申述和意見舉行會議，8個環保團體代表在會場外請願，稱今次改劃共收到7,286份申述及意見，數量是歷年同類改劃中最多。他們表示，其中逾99%份意見反對改劃，促請當局尊重民意，否決申請。

8環團向城規會請願並拉起橫額，促其否決馬鞍山七幅綠化帶改劃申請。（圖中由右至左：香港觀鳥會、香港地貌岩石保育協會）

今日出席的環保團體包括長春社、香港地貌岩石保育協會、香港觀鳥會、創建香港、綠色和平、綠惜地球、綠領行動和環保觸覺。

環保團體指出，今次改劃馬鞍山綠化帶的選址，覆蓋林地及植被，不但發揮緩衝作用，可保護郊野公園生態核心區，部份更與馬鞍山郊野公園有高生態連結，兼具有景觀及康樂價值，故不應貿然發展。

易危植物將受影響

環保團體表示，根據規劃署的研究，在綠化帶興建公私營房屋，將會移除約2,780棵樹，當中不少具保育價值的植物會受到影響，例如全球易危的「土沉香」、全球近危的「羅浮買麻藤」、國家易危的「金毛狗」、被列為香港稀有及珍貴植物的「黏木」等。

他們亦指，野生動物或會失去覓食和棲息地，包括紅頭穗鶥(Stachyridopsis ruficeps)及國家二級保護的蛇鵰(Spilornis cheela)等雀鳥。

政府建議修訂馬鞍山分區計劃大綱圖，包括將區內7幅「綠化地帶」改劃為住宅、政府機構或社區用途。（資料圖片/余俊亮攝）

有歷史建築與工程重疊

環保團體又指，礦場遺址內多個歷史建築，並將緊貼公型房屋地盤範圍邊界，包括評為二級歷史建築的110ML礦洞外牆、前馬鞍山礦場的辦公室、機械室等，又指屬三級歷史建築的選礦廠，正正與馬鞍山村路擴闊工程重疊。

促發展棕地

他們重申，香港不乏土地建屋，又指優先規劃已被破壞的棕地已得到社會廣泛共識，惟目前對發展棕地持「嘆慢板」態度，促請城規會否決今次申請。