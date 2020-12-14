馬鞍山綠化帶改劃建住宅　環團批暗渡陳倉發展郊野公園邊陲

政府建議修訂馬鞍山分區計劃大綱圖，包括將區內7幅「綠化地帶」改劃為住宅、政府機構或社區用途，惟相關地段靠近馬鞍山郊野公園，事件引起居民、區議會和環團反響，憂慮舉動會破壞自然生態、歷史文化保育及區內和諧。多個環團今（14日）到馬鞍山郊野公園請願，批評部分改劃地點與效野公園只有不足15米距離，如同把發展郊野公園邊陲的計劃暗渡陳倉，擔心相關計劃會成為發展邊陲的壞先例，呼籲市民在周三(16日)諮詢期大限前去信城規會，反對改劃。

馬鞍山村村民掛起多幅橫額，批評政府企圖滅村建豪宅，直斥改劃土地用途的做法如同為地產商鋪路，形容是「黑廂作業」、「官商勾結」。（余俊亮攝）

綠色和平、長春社等4個環保團體今早帶同傳媒到馬鞍山郊野公園受影響的綠化帶視察，他們先舉起橫額抗議政府的發展計劃。沿路上山亦見由馬鞍山村村民掛起多幅橫額，批評政府企圖滅村建豪宅，直斥改劃土地用途的做法如同為地產商鋪路，形容是「黑廂作業」、「官商勾結」。

綠化地帶與郊野公園最近相距不足15米 歷來最近發展計劃

長春社公共事務經理吳希文表示，位於馬鞍山村路的4幅綠化地帶非常貼近郊野公園，當中2幅擬興建私樓和公營房屋的綠化地帶與郊野公園分別相距不足15米及35米。吳形容發展地帶與郊野公園僅「一路之隔」，是歷來最接近郊野公園的發展計劃。

綠色和平等4個環團在擬改劃的綠化帶舉起橫額，促請政府煞停改劃計劃。（余俊亮攝）

圖則顯示施工範圍與郊野公園界線重疊



吳續指，當局為配合住宅發展，亦計劃在擬建住宅附近興建的食水及海水配水庫和小學等

配套。吳細閱施工範圍圖則後發現，配水庫地盤部分邊界甚至與郊野公園界線重疊，與規劃所指發展地點與郊野公園存在少量緩衝地帶不符，形容「魔鬼在細節」。

政府早前表示相關地帶並無古樹生長，認為其生態價值低，吳亦坦言發展地帶包括馬鞍山村，附近的土地被破壞和填平在所難免，惟該處仍有成熟的林地，部分地盤範圍更有黏木等多棵被列為「香港稀有及珍貴植物」的樹木，擔心改劃一旦通過，將嚴重影響馬鞍山郊野公園的生態環境，強調成熟的林地在香港少見，不應為發展而犧牲綠化地帶。

擴建行車路工程橫跨3個前馬鞍山礦場遺址上的歷史古蹟，吳希文憂慮工程會影響到古蹟的結構。（余俊亮攝）

除了生態環境將大受影響，礦場等歷史遺跡亦或難逃一劫。為連接未來的私樓地盤，現時屬單程路的馬鞍山村路或需將大幅度擴闊至雙線行車路，並在該路段外增建一段全新道路，吳表示，工程橫跨3個前馬鞍山礦場遺址上的歷史古蹟，憂慮工程會影響到古蹟的結構，另外道路興建後，毗鄰的土地或成另一處政府開刀建屋的目標，加劇郊野邊陲的發展壓力。

綠色和平項目經理朱江補充指，綠化地帶具緩衝作用，保護郊野生態核心區，政府在3年前的土地大辯論中，承諾不會發展綠化地帶，而當時亦有8成民意支持發展棕地，認為政府今次決定違反當時的諮詢結果和決定，擔心現有緩衝帶被消滅後，「（發展）會一路殺入去」，成為壞先例。他表示8個環團會去信城規會和發展局局長黃偉綸，促請當局暫停破壞環境的發展計劃。

綠色和平等4個環團在擬改劃的綠化帶舉起橫額，促請政府煞停改劃計劃。（綠色和平提供）

擬議改劃地點植有黏木等多棵被列為「香港稀有及珍貴植物」的樹木，環團憂慮工程將把相關木地斬草除根。（余俊亮攝）

城規會早前刊憲計劃改劃馬鞍山村路及樟木頭村附近的7幅綠化帶，其中3幅將改劃以興建公營房屋、1幅作私營房屋，合共提供逾7000個單位，能容納約2萬人；另有三幅綠化地帶則改作政府機構或社區用途，興建小學及水務設施，以配合住宅發展。