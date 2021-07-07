港人平均每日食48克點心　米飯、豬肉仍是主要食糧

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-07-07 17:18

政府早前完成全港食物消費量調查，米飯佔穀物消費量六成、豬肉佔肉類七成。對比十年前的同類調查，港人多進食了5%蔬菜，但少吃了近兩成水果。 在本地受歡迎食品中，點心的每天平均消費量為48.05克，燒味鹵味的每天平均消費量則為15.34克。

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全港第二次食物消費量調查在2018年4月至2020年2月間進行，成功訪問18歲或以上的市民共3,752名，包含30個食物組別、160個食物亞組別和超過1500個食物項目的每天消費量。

1.固體食物和液體食物（包括水）的每天平均飲食量分別爲1.15公斤和1,741毫升

2.穀物及穀物製品的每天平均消費量為395.31克，當中米飯佔61.2%（每天242.12克），而由各種原材料（米、麥等）製成的粉麵則佔36.4%（每天143.72克）

3.烘焙食品及中式糕點是與穀物及穀物製品密切相關的一個食物組別，其每天平均消費量為45.56克，當中麵包佔約70%（每天31.51克）

4.蔬菜和水果的每天平均消費量分別為202.65克和120.31克。蔬菜的每天消費量過半源自葉菜和蕓薹屬植物（112.04克），果菜類和瓜菜類佔16.8%（34.05克），塊根類 ∕ 塊莖類則略少於10%（19.83克）。水果的每天消費量約三分之一源自柑橘類（41.10克），另外26%來自梨果類（31.29克

5.肉類和家禽的每天平均消費量分別為78.36克和32.12克。肉類約70%的消費量源自豬（雜臟除外）（54.77克）， 而牛（雜臟除外）則佔24%（18.63克）；至於家禽超過95%的消費量來自雞（雜臟除外）（30.63克）。魚類的平均消費量則是每天43.54克。

6.蛋類及蛋類製品的每天平均消費量為26.44克，當中超過95%來自雞蛋。奶類及奶類製品的平均消費量則是每天24.86克，當中超過四份之三來自奶、奶類飲品及奶粉（19.56克）。

7.在本地受歡迎食品中，點心的每天平均消費量為48.05克，燒味鹵味的每天平均消費量則為15.34克。

對比十年前的同類調查，港人多進食了5%蔬菜，但少吃了近兩成水果。