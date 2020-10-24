六成港人疫情期間變胖　男女增磅原因大不同　愈後生愈唔郁

疫情期間大部分人留家抗疫，不少人喜歡吃零食解悶，加上長戴口罩以及各體育場所關閉的影響，同時亦少了運動。香港永明金融有限公司日前發佈「疫情下港人飲食習慣轉變」調查，55%受訪者表示自己在疫情期間增磅，近7成25歲以下的受訪者疫情期間沒有運動習慣。

疫情下進食外賣、零食次數增 一日多餐養成不良飲食習慣

香港永明金融委託生活易於2020年9月在香港進行調查，透過網上問卷訪問916名20至55歲的港人，了解港人抗疫期間的飲食與運動習慣及對糖尿病的認知。

結果發現，逾四成受訪者表示多了吃零食，如薯片、餅乾、雪糕等。為減少外出，不少人會叫外賣或在家下廚煮食，三成人於疫情期間比以往增加叫外賣的次數。雖然下廚煮食能自行調較材料及分量，比叫外賣健康，但同樣有其健康風險。有三成半受訪者表示除了正餐外多了下廚，例如焗蛋糕、做中式點心等，一星期接近3次。

▼五大港人最愛抗疫零食及其熱量▼

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年紀輕、女性受訪者傾向依賴食物解悶

長期抗疫下，巿民無法如常外出放鬆身心，近六成受訪者表示因為「留家抗疫太苦悶，食零食可令自己開心」，調查更指出年輕的受訪者傾向依靠零食解悶。

除年齡之外，男女的飲食習慣亦有所不同，逾半女士表示以食物來對舒緩鬱悶，在增加去超巿購買次數的同時，容易多買零食。要保持強健的體魄，在進食多了零食的同時，亦需要做適量的運動去消耗多出的熱量，惟調查結果顯示港人的運動習慣不理想。

港人疫情期間缺少運動 運動習慣與年齡竟成正比

疫情期間大多數人選擇留在家中，無論心理上還是場地上都增加了巿民做運動的阻力，調查顯示41%受訪者疫情期間沒有運動習慣，年紀越輕的受訪者缺乏運動的情況越嚴重，25歲以下的受訪者之中，有67%沒有運動習慣，而50歲或以上的受訪者，則有26%沒有運動習慣。

世界衛生組織指出每星期應進行最少150分鐘（2.5小時）中等強度的體能活動，如快步行、行樓梯、在平路上踏單車等，或75分鐘（1小時15分鐘）高強度的體能活動，如緩步跑、跳繩、踢足球等。

調查顯示少於兩成45歲或以上的受訪者有每星期運動150分鐘或以上，而45歲以下的受訪者，更只有少於一成人有每星期運動150分鐘或以上。在飲食失衡及缺少運動的情況下，港人容易增磅，註冊營養師劉惠汶表示有機會因此增加患糖尿病風險。

除薯片、餅乾、雪糕外，亦可以其他健康零食代替。（相片由香港永明金融提供）

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