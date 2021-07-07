新冠肺炎｜飲食界推晚市七折優惠　「原則上」需符合一個條件

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-07 18:41

疫情下限聚令持續，飲食業界發起由本月15日起到到8月31日，推岀「7月7折」優惠，有約500間食肆參與。拉頭的立法會飲食界議員張宇人表示，為鼓勵市民接種疫苗，享有折扣的食客「原則上」要全枱人接種最少一劑疫苗，但規定將由提供折扣的餐廳決定，他又説下月起5,000元消費券推出，相信飲食業界對此可以分一杯羹。

「7月7折」優惠網站(http://diningdiscount.hk/zh-hant/search/restaurant)

飲食業界因疫情大受影響，飲食業今年再次推出「七月七折」活動，由下周四（15日）開始，暫定於8月31日結束。要享用折扣優惠的食客「原則上」須已接種新冠疫苗，光顧參與餐廳晚市時將獲優惠。

張宇人表示，計劃的大原則是向4名均已接種疫苗的食客提供晚市優惠，但參與的餐廳可彈性處理，「其實乜嘢時段都可以推廣、如果有其中一位食客唔記得攞針卡或者未打針，餐廳自行可唔可以提供優惠，始終好客之上。」

飲食業界由本月15日起到到8月31日，推岀「7月7折」優惠，張宇人希望能夠配合5000元電子消費卷使用。（羅君豪攝）

張宇人表示，食肆要持續優惠一個半月，成本上及經營相有困難，但希望能夠配合5,000元電子消費券使用，推動經濟，同時鼓勵市民接種疫苗。

現時已有逾500間餐廳參與，相信稍後會有其他食肆加入，希望最後有過千間食肆響應，並會視乎效果，考慮延長優惠，暫難以評估優惠下營業額會否直線上升，有興趣的市民可以可參閱網站。