新冠疫苗｜單日59700人打針　周一18人接種後因副作用送院

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-06 22:55

本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（6日）踏入第131日。政府今晚公布，今日共有約59,700人接種疫苗，為單日第五多。另外，昨日（5日，星期一）有18人接種疫苗後，因出現常見副作用而送院，其中2人留院觀察，2人未經診症自行離開醫院。

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接種比率升至35.9%

政府今日公布，累計已為市民接種4,086,000劑疫苗。有2,440,800人已打針，佔12歲或以上人口35.9%，當中1,645,300人已打了第二劑。社區接種最後日期尚餘57天。

政府公布，今日共有約59,700人接種疫苗，較昨日少4,600人。在今日接種疫苗人士中，有33,900人是接種第一劑，包括65%人接種復必泰疫苗，其餘約35%人則接種科興疫苗；另有25,800人接種第二劑。在社區疫苗接種中心的整體接種率方面，科興疫苗為96%，復必泰疫苗則為100%。

1人副作用入院需留院

另外，昨日共有18宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定。當中14人已經出院，2人留院觀察，1人未經診症自行離開醫院。

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170萬劑科興新冠疫苗今運抵

衞生署表 示，第三批約170萬劑科興新冠疫苗今日由北京運抵香港。疫苗抵港後，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。