封區強檢｜大角咀中美樓解封無人確診　7人違強檢令共罰3.5萬元

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-07-08 11:56

一名早前移民澳洲的港人，抵達澳洲後確診新冠肺炎，且涉Delta變種病毒。該人士移民前居住在大角咀中美樓，涉事大廈須封區強制檢測。 政府今日（8日）表示，早上完成圍封檢測行動後，隨即執法，確認相關人士的陰性檢測證明，共檢查約680名受檢人士的報告，發現有7人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款5,000元及發出強制檢測令。

政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日晚上7時起，限制在大角咀中美樓內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。

1,200名居民檢測零確診

政府今日上午約7時宣布已完成強制檢測行動，圍封檢測行動中，約1,200名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約570戶，約100戶沒人應門。政府表示，希望沒應門的約100戶居民，在看到告示後，盡快聯絡政府進行檢查。

政府隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已接受強制檢測，執法行動在今日上午約10時15分完結，檢查約680名受檢人士報告，發現有7人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款5,000元及發出強制檢測令。

此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於6月6日至7月7日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於明日或之前接受強制檢測。