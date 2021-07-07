變種病毒｜港男移民澳洲後確診帶Delta　大角咀中美樓封區檢測

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-07 20:19

本港新冠肺炎疫情反覆，衛生防護中心今日 (７日）公布，一名52歲本港男居民在6月26日啟程移民澳洲，在6月29日在墨爾本確診，並驗出帶有Delta變異病毒株。他離港前居於大角咀道149-157號的中美樓，政府今晚宣布將對該區域封區檢測，大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測，政府目標是在明日（七月八日）上午約七時完成此行動。

6月24日出發前檢測結果呈陰性

衞生防護中心今日接獲澳洲衞生當局通報一宗於澳洲確診涉及Delta變異病毒株的個案，涉及一名52歲男病人，他於6月26日晚上乘搭TR981離港經新加坡轉機，於當地逗留數小時後於翌日（6月27日）乘坐TR18航班前往墨爾本。

他於6月24日的出發前檢測結果呈陰性，其後於6月29日進行的病毒檢測結果為陽性，沒有病徵。他離港前居於大角咀大角咀道149-157號中美樓。他於葵涌九龍貿易中心1座21樓工作，最後上班日期為6月8日。

政府目標明早7時完成中美樓封區檢測工作

政府今晚7時起將患者在港居住的大角咀道149至157號中美樓列為受限區域，大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日（8日）凌晨一時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。



「受限區域」內的人士如在7月5日至7日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約7時完成此行動。

另外，居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第3、7、12及19日進行強制檢測。同時，病人的工作處所，以及他在潛伏期及傳染期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告，於指定時間逗留於相關地點的人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

任何於6月6日至7月7日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在7月9日或之前接受強制檢測。

▼6.27大埔中心10座封區檢測▼