變種病毒｜油麻地紅茶館檢疫酒店清潔工初步確診　利港中心須封區

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-01 20:19

本港今日（1日）錄得四宗新冠肺炎輸入確診個案，約有10宗初步確診個案。政府於晚上指，初步確診患者中，包括一名清潔工，她曾於數個地方工作，包括為檢疫酒店的油麻地紅茶館酒店、鴨脷洲冠藍軒及淺水灣南灣道12A號2號。該員工帶有變種病毒L452R，今日仍有在油麻地紅茶館酒店上班。 政府於晚上7時半將患者居所，即香港仔利港中心列為「受限區域」，住戶需要接受強制檢測，不過封區範圍不包括利港商場。

政府於晚上將香港仔利港中心封區。（羅國輝攝)

今日仍有在油麻地紅茶館酒店上班

政府指，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的源頭不明初步確診本地個案。個案為一名41歲女病人，居於香港仔利港中心，於被列為指定檢疫酒店的油麻地紅茶館酒店擔任兼職清潔員，最後上班日期為7月1日。她沒有病徵，於6月30日經酒店員工定期檢測，樣本結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株，而N501Y和E484K則呈陰性。

曾於淺水灣南灣道12A號任兼職

初步資料顯示，她近期沒有外遊，近日亦有在鴨脷洲冠藍軒及淺水灣南灣道12A號2號兼職清潔工作，最後上班日期分別為6月27日及29日。

住戶需要於凌晨零時前接受檢測

政府於晚上7時半將香港仔利港中心列為「受限區域」，不包括利港商場。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2日）上午約7時30分完成行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

+ 3 + 3 + 3

6月11日至今日 任何人曾停留2小時需要檢測

「受限區域」內的人士如在6月29日至7月1日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於6月11日至7月1日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在7月3日或之前接受強制檢測。

此外，根據最新安排，與涉及變異病毒株的確診本地個案居於同一大廈的人士須於公布確診個案計起第3、7、12及19日進行強制檢測。

同時，病人的工作處所，以及她在潛伏期及傳染期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

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