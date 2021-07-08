新冠疫苗｜運輸署鼓勵的士小巴業打針　7月15日起為司機免費驗身

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-07-08 12:58

為鼓勵公共交通業界接種新冠肺炎疫苗，運輸署今日公布，將於下周四（15日）至8月14日期間，為的士及公共小巴司機提供一次身體檢查服務，讓他們了解自己的身體狀況，以助考慮是否適合接種疫苗。運輸署強調，檢查屬自願性質，費用全免，服務名額有限，先到先得。

運輸署今日公布，將於本月15日至8月14日期間，為的士及公共小巴司機提供一次身體檢查服務。（資料圖片）

免費檢查名額有限 先到先得

運輸署繼今年於《至fit安全駕駛大行動》提供健康測試後，最新公布將於下周四（15日）至8月14日，特別為的士及公共小巴司機，提供一次身體檢查服務，讓他們了解自己的身體狀況，以助考慮是否適合接種新冠肺炎疫苗。檢查屬自願性質，費用全免。

免費身體檢查服務涵蓋體格、糖尿病、貧血、通風檢查及血脂分析，申請人可到十間指定健康中心做檢查，服務名額有限，先到先得。

司機7月12日起可透過WhatsApp 或 WeChat短訊登記

的士及公共小巴司機可於下周一（12日）起透過WhatsApp 或 WeChat發短訊至9465 1172，並提供姓名、香港身份證號碼、司機證編號及聯絡電話號碼進行登記。成功登記的司機會收到一個登記編號，並可於獲得編號的兩個工作天後，致電或以WhatsApp發短訊至所選健康中心預約。

運輸署呼籲業界積極參加身體檢查，並盡早接種疫苗，保障個人及公眾健康，減低病毒在社區傳播的風險。

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