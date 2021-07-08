智利研究比拼中美疫苗：科興疫苗防感染有效率低於輝瑞

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-08 13:20

中美疫苗大比拼結果如何？智利研究稱，中國科興的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗防感染有效率遠低於美國輝瑞公司（Pfizer）的疫苗，結果是66%比93%。

據美國彭博社7月7日報道，智利進行的一項研究稱，中國科興公司新冠疫苗的預防新冠有效率不如美國輝瑞公司的疫苗。

智利同時使用了科興與輝瑞兩種疫苗，這是首次在現實世界對中國製造的疫苗與mRNA疫苗進行比較分析。

研究人員發現，在完全接種疫苗的成年人中，中國科興「克爾來福」（CoronaVac）新冠疫苗預防新冠肺炎的有效性為65.9%，而輝瑞及其合作夥伴BioNTech新冠疫苗的有效性為92.6%。

7月7日發表在《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）上的這項研究顯示，接種了1,000多萬名智利人的滅活疫苗在預防住院和死亡等方面的效果略低於接種了不到50萬人的mRNA疫苗。

在預防住院方面，中國科興「克爾來福」新冠疫苗有效率是87.5%，而輝瑞-BioNTech疫苗是95.1%。

在預防死亡方面，「克爾來福」新冠疫苗有效率是86.3%，輝瑞-BioNTech疫苗是91.0%。

在預防進入深切治療病房（ICU）方面，「克爾來福」新冠疫苗有效率是90.3%，輝瑞-BioNTech疫苗是96.2%。

該研究是在2021年2月至5月期間進行。2021年4月發布的初步數據顯示，中國科興「克爾來福」新冠疫苗在預防有症狀的新冠肺炎感染方面的有效性為67%，並避免了80%的死亡病例。