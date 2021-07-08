新冠疫苗｜復必泰可存於藥物雪櫃　劉澤星：正商討9月後診所接種

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-08 09:55

疫苗接種計劃由二月至今，已有超過247萬市民接種，近日接種的人數有所增加，每日平均有約5萬人，到不同的接種中心或處所打針。港府早前表示，將於9月關閉部分疫苗接種中心，市民擔心將不能接種復必泰疫苗。 新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日（8日）於港台節目《千禧年代》中表示，歐洲等地已確認，未稀釋的復必泰疫苗可於一般藥物雪櫃、即攝氏2至8度儲存一個月，專家小組與港府正研究，9月後安排市民到私家診所接種的可能性，相信會於短時間內有結果及公布。

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日（8日）於港台節目《千禧年代》中表示，歐洲等地確認，未稀釋的復必泰疫苗可於一般藥物雪櫃、即攝氏2至8度儲存一個月。 （資料圖片/羅君豪攝）

劉表示，現時最主要的考慮因素，不單是物流問題，以及人手訓練及儲藏，但有關細節仍未洽談，現時正研究有關數據，本港能否跟隨。劉強調，市民不要因此延長考慮接種疫苗。近日每日有約5至6萬人接種新冠疫苗，比率較早前有所上升，劉表示，若能保持現時趨勢，希望到9月至10月，本港疫苗接種率可達到7成，即約500萬人接種。

+ 2 + 2 + 2

劉澤星又認爲，現時年長者的接種比率低，惟大部分確診後死亡個案，都是年長人士，10%個案因感染而死亡，因此鼓勵更多長者打針十分重要，可避免長者感染後出現嚴重症狀甚至死亡。

另外，新加坡政府昨日（7日）公布，不將接種科興疫苗人士，計入已完成接種疫苗總人數，當地政府認為，目前未有足夠醫學或科學數據，確保科興疫苗能夠有效防範Delta變種病毒。

有數據顯示科興有效應對變種病毒

劉澤星續指，目前已經有數據顯示科興有效應對變種病毒，尤其減少嚴重和死亡個案，香港根據藥廠數據及世衛認可下，認為現時使用的疫苗都可安全接種。

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日（8日）於港台節目《千禧年代》中表示，歐洲等地確認，未稀釋的復必泰疫苗可於一般藥物雪櫃、即攝氏2至8度儲存一個月。（資料圖片/李澤彤攝）

專科醫生︰相信在診所接種復必泰 技術上沒有太大困難

另外，感染及傳染病專科醫生林緯遜在同一個電台節目中同意，現時歐洲方面認可復必泰可有一般診所使用的冷藏櫃儲藏下，市民可到診所接種疫苗，認爲不少市民有疫苗猶豫，因爲身體狀況等擔心仍在觀望，若9月後社區疫苗接種中心關閉，可能令這批市民未能接種，私家診所有多一款疫苗供選擇是好事。

林表示，私家診所接種科興疫苗已有一段時間，現時登記和取貨流程都暢順，相信運送復必泰疫苗到診所，在技術上亦沒有太大困難，但復必泰稀釋後需要在6小時內完成注射，而有關的疫苗每次可予6人使用，診所可以先為病人預約時做好分配，確保不會浪費。