電腦節2021｜8.20起一連4日會展舉行　入場即抽現金券最高500元

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-07-08 15:19

「香港電腦通訊節2021」將於8月20日至23日舉行，主題為「科技，連緊生活」。適逢政府消費券首期2000元將於下月1日派發，入場人士屆時可在場內使用，大會又向入場人士提供「幸運卡」，有機會贏取最高500元消費現金券，意味可以免費「買走」2500元電子產品。

電腦通訊節2021將於8月20至23日於香港會議展覽中心三號展覽廳舉行，電腦商會將向入場人士派「幸運卡」，有機會贏取最高500元消費現金券。（孔繁栩攝）

去年電腦節因疫情取消，香港電腦商會今年會復辦電腦節。大會指，入場人士可在場內使用政府消費券，在已安裝電子支付的展位內使用。

大會亦推出「我賞，你賺，人人消費」現金消費券計劃，總值約300萬元，每位購票入場人士，均會獲發一張幸運卡，面值分別為10元、20元、30元、50元、100元或500元不等，使用數目不限。

香港電腦商會創會會長張耀成指出，疫情下IT業界生意不跌反升，市民在家工作，增加手提電腦需求，加上市場上晶片短乏，致供應緊張，他稱：「唔擔心銷情，最怕無貨賣，對生意額審慎樂觀。」

香港電腦商會創會會長張耀成指出，疫情下IT業界生意不跌反升，市民在家工作，增加手提電腦需求。 （孔繁栩攝）

票價35元 場內設有虛擬運動體育館

大會鼓勵展商選用電子支付取代現金交易，現場不設現金購票，減低現場人士接觸現金上的細菌或病毒，香港品牌SPECTRA SoePay為大會指定電子支付服務供應商。

電腦通訊節2021將於8月20至23日於香港會議展覽中心三號展覽廳舉行，票價35元，1米以下小童及65歲以上長者或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場。場內設有虛擬運動體育館，入場人士可以模擬打高爾夫球，另設5G及綠色科技生活區，電競體驗區。