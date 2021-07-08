消費券｜WeChat Pay HK推折扣優惠　8月底前HKTVmall網購可享九折

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【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】5000元電子消費券自周日（4日）起開始接受登記申請，指定支付平台之一的「WeChat Pay HK」將與HKTVmall合作推出折扣優惠，「WeChat Pay HK」用戶由即日起至8月31日，於HKTVmall網上商店購買指定貨品可無限次使用95折優惠碼，並可獲一張9折優惠券。

專頁｜5000元電子消費券　7月4日全城登記　盡覽申請優惠懶人包

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WeChat Pay HK指，由即日起至8月31日，成功登記及領取消費券的用戶 可於WeChat Pay HK「商戶優惠放題」專頁領取HKTVmall 九五折優惠碼。用戶可於HKTVmall網上商店以WeChat Pay HK購買指定精選產品時無限次使用。不過優惠碼只可用於HKTVmall 網站及網上購物手機應用程式。

此外，HKTVmall亦會派發一張九折優惠電子通用券，最多可扣減200元。用戶在8月1日至31日期間於網上商店購物並透過WeChat Pay HK付款時可使用。

首批登記選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶已通過政府審核，可開始領取逾100間商戶提供的超過HK$10,000商戶優惠。用戶以可參加大抽獎活動，每日贏取最多5,000元。

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