廉署起訴兩名前宏利保險代理　涉嫌「射單」詐騙75萬元佣金

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-07-08 16:28

廉政公署昨日（7日）落案起訴曾任職宏利人壽保險的兩名保險代理，控告兩人涉嫌訛稱10份保單由其中一人處理，串謀詐騙保險公司佣金共逾75萬元，兩人已獲准保釋，下周二（13日）在觀塘裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉政公署昨日（7日）落案起訴宏利人壽保險兩名保險代理，控告兩人涉嫌訛稱10份保單由其中一人處理，串謀詐騙一間保險公司佣金共逾75萬元。（資料圖片）

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，徵詢律政司法律意見後，落案起訴兩人。被告田德浩（47歲），宏利人壽保險（國際）有限公司（宏利）前高級分行經理，及另一被告譚文燦（55歲），宏利前保險代理，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。田德浩另被控5項偽造罪名，違反《刑事罪行條例》第71條。

廉政公署昨日（7日）落案起訴宏利人壽保險兩名保險代理，控告兩人涉嫌訛稱10份保單由其中一人處理，串謀詐騙一間保險公司佣金共逾75萬元。（資料圖片）

涉及共10份保單及9名投保人

田德浩於案發時任職宏利高級分行經理，而譚文燦為其下線代理。若售出宏利產品，經辦保單的代理會獲發放佣金，而其上線經理則會獲發上線經理管理佣金及／或獎金。

本案涉嫌罪行於2017年10月1日至2018年12月22日期間發生。其中一項控罪指，田德浩及譚文燦涉嫌一同串謀詐騙宏利，不誠實地虛假地表示譚文燦是經辦保單申請的代理人，致使及誘使宏利承保及發出該等保單，以及就有關保單向田德浩及譚文燦支付佣金或其他款項。

案件涉及共10份保單及9名投保人。宏利就有關保單向譚文燦發放佣金共約47萬元，及向田德浩發放上線經理管理佣金共約28萬元。

涉嫌製造多份虛假文書

餘下控罪指，田德浩涉嫌製造多份虛假文書，即上述其中5份保單的投保申請書，而有關申請書看來是由5名投保人簽署，意圖由田德浩藉使用該等文書而誘使宏利接受它們為真文書。

宏利在廉署調查案件期間提供全面協助。