廉署拘捕上市公司高層　涉於公開招股向包銷商職員提供利益

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-07-07 21:00

廉政公署今晚（7日）公布3宗案件。廉署與證監會今日（7日）進行「海明珠」聯合行動，拘捕了一名上市公司高層人員，他涉嫌在該公司的首次公開招股中，向包銷商職員提供利益。被捕人士已獲保釋候查。 另外，廉署早前落案起訴54歲的政府街道清潔承辦商前經理楊琼英，偽造其兒子的值勤紀錄達兩年，詐騙該承辦商薪金共逾24萬元。被告今日在西九龍裁判法院承認控罪，被判入獄13個月。

廉署及證監會在「海明珠」聯合行動中搜查了多個地方，包括該上市公司及其中一間首次公開招股包銷商的辦公室。

被捕上市公司高層涉向包銷商職員提供利益

廉署及證監會在「海明珠」聯合行動中搜查了多個地方，包括該上市公司及其中一間首次公開招股包銷商的辦公室。被捕人士已獲保釋候查。由於調查仍在進行，廉署不宜作進一步評論。

廉署會繼續與證監會等相關監管機構保持緊密合作，聯手打擊本港金融市場的貪污及非法活動，維護市場廉潔誠信及公平營商環境，鞏固香港的國際金融中心地位。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發詐騙罪行。（資料圖片）

清潔服務經理偽造兒子值勤紀錄兩年 騙取薪金24萬元

54歲的楊琼英為羅氏清潔服務有限公司前合約經理，今日承認一項串謀詐騙罪名，違反普通法。裁判官陳慧敏判刑時稱，此案是一宗典型的違反誠信案件，考慮到被告認罪、願意賠償全數詐騙款項及其他求情因素，遂將楊琼英的刑期減至13個月。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述罪行。案情透露，羅氏清潔於2017年6月至2019年5月是食環署的承辦商，負責在深水埗提供街道清潔服務。楊琼英於該段期間負責招聘清潔工，以及預備和向羅氏清潔提交清潔工的出勤紀錄以計算薪金。

一份合約顯示邱文杰是羅氏清潔的清潔員。與此同時，邱文杰是荃灣一間藥房的全職員工。由楊琼英預備及提交的出勤紀錄顯示，邱文杰於該段期間，曾為羅氏清潔工作共646天，而羅氏清潔於該段期間向他發放薪金共逾24萬元。

廉署調查發現，邱文杰在羅氏清潔及藥房的工作時間，大部分日子均有重疊，邱文杰在其原訂的工作時間亦確實在該藥房工作。此外，於上述期間內的另外9天，出勤紀錄顯示邱文杰在羅氏清潔值勤，但他實際上離港。

成衣公司董事索取賄款15萬元 另向僱主騙取15萬元

庚實實業有限公司前常務董事秦劍虹，今日被裁定共兩項罪名成立，即一項代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條；及一項盜竊，違反《盜竊罪條例》第9條。被告獲判監禁10個月，並須向有關生產商歸還15萬元人民幣。

案情透露，被告於案發時為成衣貿易公司庚實的常務董事，該公司聘用一間內地工廠生產其成衣製品。按照協議，就庚實客戶支付的款項，該工廠一般會獲分賬七成。2018年12月初，被告要求上述內地工廠的主要合夥人向他提供貸款但遭拒絕。被告其後兩次向該主要合夥人表示，如對方拒絕提供貸款，庚實不會支付多筆欠該工廠的未清償款項。被告又暗示就日後的採購訂單，將不再維持庚實與該工廠協議的分賬百分比。

有關主要合夥人在被告脅迫下，內地工廠最終同意向被告提供一筆15萬元人民幣的貸款，惟被告從未償還貸款。

案情又透露，被告自2017年11月起，以月薪15,000港元聘請一名設計師，以自由工作者身分為庚實從事設計工作，但被告於2018年7月中止聘用其服務。庚實東主於2019年4月一次內部審計中發現，有多筆合共15萬港元的款項，被記錄為支付予該計師的設計費，於2018年8月1日至2019年4月24日期間，先後12次從庚實賬戶轉賬至被告的個人賬戶。