柏傲莊III石屎不達標需拆卸重建　屋宇署高度關注　調查是否違法

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-08 17:33

新世界及港鐵合作發展的大圍站物業項目柏傲莊III，由於牆身底座混凝土未達要求，新世界主動提出拆卸重建第1及8座，料需延期交樓約9個月，受影響的住戶涉846戶。屋宇署就事件表示高度關注，已就事件展開調查，並指根據之前的抗壓測試結果，發現第8座7樓至8樓所用的混凝土強度，「低於屋宇署批准圖則的指明等級強度」。署方表示，昨日確認兩座樓的整體結構都未有明顯危險，會就事件有否違反《建築物條例》展開調查。

屋宇署6月18日已收通知 第8座7至8樓的部分石屎強度不達標

屋宇署指，6月18日收到該發展項目的註冊結構工程師通知，指根據第8座7至8樓的部分鋼筋混凝土支柱上，所取樣的抗壓測試結果，發現所用的混凝土強度，低於屋宇署批准圖則的指明等級強度，並已暫停該座的上蓋建造工程，作進一步測試。

到7月6日，屋宇署稱再接獲通知，指第8座的鋼筋混凝土承力牆，及第1座部分的鋼筋混凝土支柱及承力牆，亦出現類似情況，第1座的上蓋建造工程亦因此暫停。

↓柏傲莊 III 首日開放示範單位參觀人流↓

屋宇署指7月7日派員視察，確認第1座及第8座的整體結構，並沒有明顯危險。署方要求負責該發展項目的認可人士、註冊結構工程師，及註冊一般建築承建商提交詳細報告，並須就同一項目其餘5幢已經完成上蓋主體結構工程的住宅大廈，作額外測試並提交報告。

屋宇署表示，對事件高度關注，亦已知悉發展商擬拆卸兩幢大廈受影響的樓層，會與有關認可人士及註冊結構工程師，跟進拆卸及補救工程細節，確保工程及建築物安全並符合法規要求。署方續指，會就有否違反《建築物條例》展開調查，並會視乎調查結果，按條例採取適當行動。

↓柏傲莊 III 1B座48樓A室、三房示範單位↓