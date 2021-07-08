書展2021｜消委會設45周年打卡位　憑疫苗證明可獲贈一份選擇月刊

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-08 18:08

書展將於本月14日舉行，消委會適逢今年成立45周年，將以「生日派對」作為攤位主題現身，到會場的市民可有機會拍攝靚相後贏得保鮮花、訂閱《選擇》月刊將可選贈「環保不鏽鋼便攜餐具套裝」或「時尚旅行收納袋套裝」。

為鼓勵市民接種疫苗，出示已接種一劑或兩劑疫苗紀錄的入場人士，可獲贈7月14日出版的第537期《選擇》月刊。

《香港書展》將於本月14日舉行，消委會今年誕生45周年，將以「生日派對」作為攤位主題現身。（消委會圖片）

書展將於下周三（14日）開鑼，消委會攤位將設有色彩繽紛的生日主題打卡牆，並提供不同道具，供入場人士自拍selfie，將相片上載至Facebook，並hashtag「#選擇月刊生日Party」後，即可參加「最開心的45歲」攝影比賽，消委會將選出45幅最歡樂的照片，得獎者可獲得本地花藝師的手作保鮮花「永恆玫瑰」在現場即時「讚好」《選擇》Facebook專頁，及留言「生日快樂」祝福字句，可獲贈「實用便攜放大鏡」。

消委會攤位將設有色彩繽紛的生日主題打卡牆，並提供不同道具，供入場人士自拍selfie，將相片上載至Facebook，並hashtag「#選擇月刊生日Party」後，即可參加「最開心的45歲」攝影比賽。（消委會圖片）

《香港書展》將於本月14日舉行，消委會今年誕生45周年，將以「生日派對」作為攤位主題現身。（消委會圖片）

另外，消委會於場內推出「書展訂閱優惠計劃」徥訂閱優惠，並額外贈送書展限定禮品，凡訂閱1年12期《選擇》月刊，可選贈「環保不鏽鋼便攜餐具套裝」或「時尚旅行收納袋套裝」、訂閱2年24期《選擇》月刊，可獲贈「棉質毛巾套裝」，此外，凡於書展優惠期內訂閱1年12期或2年24期，均可額外獲贈書展限定禮品「簡約運動腰包」。

另外，為鼓勵市民接種疫苗，出示已接種一劑或兩劑疫苗紀錄的入場人士，可獲贈7月14日出版的第537期《選擇》月刊，數量有限，送完即止。