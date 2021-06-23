消委會｜兒童驅蚊產品DEET唔可以超過10% 搽防曬防蚊要跟呢個步驟

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-06-23 12:30

夏天帶小朋友進行戶外活動，為防被蚊咬到全身又紅又腫，防蚊用品相當重要。消委會早前在超級市場、百貨公司、藥行、嬰兒用品專門店收集了69款較常見的驅蚊產品，包括化學或天然成分，進行檢測。當中不少避蚊胺（DEET）含量較高，不適用於小朋友身上，家長要格外注意。

DEET濃度超過10%不適用於兒童身上

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消委會檢視的69款較常見的驅蚊產品，當中4成樣本標示含有驅蚊活性成份，其餘6成則標榜含有天然成份。家長須留意部分驅蚊化合物並不適用於嬰幼兒身上，例如派卡瑞丁和IR3535或會刺激眼睛；而且使用含高濃度的避蚊胺（DEET）產品，特別是兒童使用，有機會引致皮疹、水泡，刺激皮膚及黏膜。而衞生署衞生防護中心建議，兒童使用含避蚊胺（DEET）產品濃度，不應超過10%。

市面部分DEET濃度不超過10%產品

美國疾病控制局列丁基乙酰基氨基丙酸乙酯（簡稱IR3535）為孕婦及兒童適用，且可塗抹於皮膚，但不能接近眼睛。效果與Picaridin相約。

使用驅蚊產品注意事項

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按圖即睇測試結果：

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使用兒童水上用品前應該注意：