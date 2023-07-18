消委會檢測｜29款雪糕脂肪糖分過半高糖　18款雪糕獲5星高評分

消委會檢測，炎炎夏日最佳甜品當然是雪糕，不過雪糕的糖分及脂肪含量不容忽視，儲存不當更有機會導致含菌量超標。早前消委會測試了市面上29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，結果發現19款高糖、1款高脂，另外有18款獲得最高5星評分。



消委會聯同食物安全中心於超市、百貨公司、甜品店、雪糕專門店、食肆等搜集29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點產品並進行測試，當中味道包括6款雲呢拿、11款朱古力、3款士多啤梨、2款曲奇忌廉、5款綠茶／抹茶，以及2款牛奶。

6成半產品為高糖

根據食安中心為消費者提供的「高糖」食物糖分參考水平，食物每100克含超過15克糖即屬「高糖」，是次測試市面上29款產品之中，結果有19款屬「高糖」，當中包括港人喜愛的Häagen-Dazs、Dreyer’s、GODIVA等品牌！

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總脂肪含量最高及最低產品相差約4倍

至於總脂肪含量方面，根據食安中心標準，食物中每100克超過20克總脂肪的樣本會被視為「高脂」，「M&S Food」的Dessert Menu Chocolate Ice Cream 每100克含21.4克總脂肪，是唯一高過「高脂」標準的產品；總脂肪含量最低的樣本是「天仁茗茶」御選綠茶霜淇淋， 每100克含4.3克總脂肪，兩者的總脂肪含量相差約4倍。

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兩款雪糕含菌量超標

另外，2款非預先包裝產品本分別檢出總含菌量和大腸菌群含量超出法例上限，雖然不會引致即時食物中毒，但樣本衛生情況欠理想。大腸菌群含量超出法例上限的樣本為「KFC」特選牛乳朱古力曲奇新地，總含菌量超出法例上限樣本為「阿波羅」薄荷朱古力特級雪糕。

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18款雪糕獲5星高評分

消委會根據食物安全、營養、品質及營養標籤資料為每款產品進行評分，其中18款獲得5星最高評分！想食得安心？

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