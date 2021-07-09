保安局：僅三官員出席打邊爐晚宴　三人認疏忽及敏感度不足表歉意

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-07-11 01:04

保安局副局長區志光、入境處處長區嘉宏，及海關關長鄧以海，近日遭傳媒揭發今年3月出席一個私人會所的飯局，涉違反限聚令被票控。 保安局今日（9日）發新聞稿回應事件，指涉事的區志光、區嘉宏及鄧以海澄清，當晚只有3名特區政府官員，獲邀出席「打邊爐」晚宴。由於宴請人士指，晚宴地點屬私人地方，故誤以為不受限聚令規管。3人承認有疏忽及敏感度不足，表示歉意（They apologised for it），日後出席活動會加倍謹慎。

保安局發言人表示，警方是調查一宗刑事案件期間，發現有人違反限聚令。由於該宗刑事案件已進入司法程序，細節不會透露。

保安局副局長區志光、入境事務處處長區嘉宏及海關關長鄧以海，就出席晚宴違反限聚令作進一步澄清。三人均稱，出席晚宴的特區政府官員只有他們三人，當時是接受邀請出席，宴請人士表示晚宴地點是私人地方，因此誤以為地點不受限聚令所規管。

當日晚宴菜式是一般火鍋食材；3人工作需要經常與社會各界聯繫，當日晚宴是普通社交聚會；3名官員承認在事件有疏忽及敏感度不足，就事件表示歉意（They apologised for it），日後出席活動會加倍謹慎。

保安局發言人強調，3名官員不涉及上述的刑事案件。