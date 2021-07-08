入境海關首長違限聚令　秘密會所飯局每位$3880　董事住十億豪宅

撰文： 李穎霖 梁祖饒 最後更新日期： 2021-07-08 18:32

入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海3月初在灣仔高級私人會所「隨緣匯」，與內地民企高層聚餐時，涉嫌違反限聚令被票控。據了解，有出席飯局的女士在聚餐翌日報警，指控內地民企高層強姦她，該飯局頓成焦點。 「隨緣匯」主力「打造高端、秘密的頂級圈層社交平台」，在十多個亞洲城市均有業務，晚宴每位花費近4,000元。《香港01》發現，「隨緣匯」董事繆先瑞是上海繆氏企業集團的董事長兼大股東，並以中美洲國家護照註冊「隨緣匯」。 繆同樣活躍於香港富豪的社交圈子，曾效力何超瓊15年的「天下第一關」公關鄭紹康也常與不同藝人到訪「隨緣匯」，鄭也曾到繆報住市值約10億元的深水灣三層獨立屋豪宅「打卡」，上市時裝集團慕詩國際創辦人夫婦當時也同場。

「秘密頂級會所」飯局每位$3880

涉事地點是灣仔灣景中心三樓的「隨緣匯」，屬於「吉祥薈」旗下。記者曾到場視察，因時間尚早加上會員制度，會所大門密閉，私隱度極高。

▼多名藝人曾到訪「吉祥薈」▼

吉祥薈總部位於香港，為一家為菁英人士及其親友服務的會員制俱樂部，為會員提供商務會所、預訂酒店、餐廳及管家等服務，以「打造高端、秘密的頂級圈層社交平台」，不時有香港藝人及上流人士光顧。根據其官方應用程式介紹，吉祥薈2019年起發展亞洲業務，進軍台北、三亞、新加坡、泰國等十多個城市及國家，又稱下年會進軍歐美市場。

「吉祥薈」的灣仔會所亦設「雪茄會」，位於「隨緣匯」同層。《香港01》發現一份今年3月，由「吉祥薈」供應的「雪茄會」晚宴菜單，每位收費3,880元。有傳媒今日致電「隨緣匯」查詢，職員指一般餐單人均收費3,000元，客人一般一、兩天前預約。

《香港01》發現一份今年3月，由「吉祥薈」供應的「雪茄會」晚宴菜單，每位收費3,880元。（Li Cora Facebook）

記者曾到涉事的「隨緣匯」視察，因時間尚早加上會員制度，會所大門密閉，私隱度極高。（黃偉民攝）

翻查資料，「隨緣匯國際有限公司」與「吉祥薈控股集團有限公司」董事，同樣是由繆先瑞（MIAO Xianrui）及葉梓珍（Yip Tsz Chun）擔任。

「隨緣匯」大門外除食環處告示外，亦有一張平面圖顯示會所內至少設有兩房，每間房各設一張圓枱，格局與官方應用程式相若。（黃偉民攝）

董事持中美洲國家護照 住市值10億元豪宅

繆先瑞是上海繆氏企業集團的董事長兼大股東，該集團在2009年成立，公司註冊資本約5,400萬美元（約值４.32億港元），主要經營鋼材貿易及建築物料進出口等業務。

繆先瑞自2017年開始，於香港先後登記三間與「吉祥薈」及「隨緣匯」有關的公司，並以中美洲國家格林納達（Grenada）護照登記，報住香港深水灣香島道三層獨立屋豪宅，市值約10億元。

該深水灣獨立屋自2005年便由莊士財務投資有限公司以3.2億元購入，該公司在2015年改名為「香島37投資有限公司」，一直持有該物業，但公司董事未見有繆先瑞名字。有傳媒在2017年報道，鄰近的約5,000平方呎獨立屋豪宅月租高達75萬元。

▼名人到訪繆先瑞10億大宅▼

名人上流社會常訪

繆先瑞近年活躍於香港社交圈子，曾效力何超瓊15年的「天下第一關」公關鄭紹康，曾在instagram發布與繆先瑞的合照，並到他的大宅、事發的隨緣匯「打卡」。上市時裝集團慕詩國際（0130）的創辦人兼董事陳欽杰、徐巧嬌夫婦，亦曾出席於繆先瑞大宅舉行的飯局。

▼繆先瑞深水灣10億大宅▼