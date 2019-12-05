大館倒塌逾三年　馬會提新修復方案：保留現有牆壁和地板不可行

前身是中區警署建築群的「大館」活化後，已於去年5年開放予公眾參觀，惟已婚督察宿舍（第四座）於2016年曾發生塌樓事故，故至今仍未有開放。 馬會向古諮會提交第四座的復修建議更新方案，稱考慮到樓宇的安全問題，保留現有牆壁和地板不可行，有必要拆除現存部分的內牆和地板，而為了加固屋頂，建議新增一個鋼屋頂桁架系統。古諮會將於下周四（12日）開會討論。

中區警署建築群於去年5月分階段對外開放。（資料圖片）

馬會指出，項目團隊曾在去年聘請海外磚砌建築專家，發現宿舍的磚砌只能承受自身重量、不能承受額外的荷載等，反映樓宇的安全系數非常低。直至今年4月，海外的木結構專家亦發現，木材桁架尺寸少於現代規範要求、桁架連接件的強度不足以支撐外加力等，因此提出新的復修方案。

保留現有牆壁和地板不可行

馬會說，他們已仔細評估保留現有內牆和地板的不同方案，但由於有礙挖掘工作和安裝新地基，加上宿舍內的工作空間有限，擔心會為牆壁的穩定性帶來嚴重風險，甚至危及工人和附近人士的安全等，故認為有必要拆除現存部分的內牆和地板。

擬改用鋼筋混凝土作結構框架

馬會早前建議使用鐵和混凝土加固內部結構。不過，馬會稱現存的磚牆非常脆弱，故認為選擇鋼筋混凝土框架是最佳的解決方案。

馬會說，新的混凝土框架將包括新的混凝土地板、柱子和牆壁。混凝土牆將用作剪力牆，混凝土框架會以不銹鋼螺栓固定在外部磚牆上，磚拱亦會由不銹鋼拱從下方支撐，防止磚塊掉落。

新增鋼屋頂桁架系統 擋土牆後澆混凝土

馬會續指，為加固屋頂，建議用鋼加固，而木材構件將保留和復修，鋼桁架將連接到混凝土框架，但強調現存的大多數木材桁架將保留。

亞畢諾道的花崗岩是現時承托宿舍的擋土牆。馬會建議在現存擋土牆後面澆築大體積混凝土，以作加固，又稱是對建築物干擾最少的解決方案，不會造成視覺影響。

拆除現存內牆和地板建新地基

馬會說，若要在現存部分建立新地基，格狀筏板地基系統是唯一可行的選擇。不過，新地基需在工程期間拆除現存的內牆和地板，並在工程完成後還原。