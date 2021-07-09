鄒幸彤涉煽動集結案　申保釋覆核被拒　求准傳媒報道亦不獲准

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-07-09 17:05

七一前被捕的支聯會副主席鄒幸彤，涉宣傳和呼籲本年六四集會，被控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，其保釋覆核申請今（9日）在西九龍裁判法院由裁判官陳慧敏處理，她拒絕讓鄒保釋。鄒亦庭上申請豁免報道限制，同樣被拒絕。

被告鄒幸彤（36歲）涉嫌於2021年5月29日至6月4日期間，無合法權限或合理辯解下，非法煽惑他人明知而非法參與未經批准集結。

求豁免傳媒報道的限制

束馬尾和戴黑框眼鏡鄒幸彤身穿白色上衣和牛仔褲，開庭時在犯人欄內向公眾席興奮揮手，感謝旁聽人士到來。她沒有律師代表，今親自陳詞申請保釋，以及申請免除刑事訴訟程序條例第9P條，即對報道保釋法律程序的限制。惟裁判官陳慧敏一度問及第9P條的內容，後來指出有相關規定，又稱目前看不到就社會公正原因，需要容許報道，故不批准其申請。

陳官亦拒絕鄒幸彤的保釋申請，鄒保留每8天保釋覆核的權利，將於7月16日再上庭，而案件則押後於7月30日再訊。旁聽人士道「彤彤萬歲」和「撐住」。

認為與709大抓捕相似

支聯會常委麥海華庭後就鄒幸彤不獲保釋表示失望，形容為文字獄，她於今天7月9日進行保釋申請，他稱多年前內地發生709大抓捕，維權律師和爭取民主權利等人以尋釁滋事罪被捕及判監，透露鄒幸彤覺得今天香港有出現類似情況。

回應答辯提悼念六四

早前鄒幸彤在庭上被問是否明白控罪時，她回應「悼念六四無罪，聽得明」。裁判官香淑嫻認為案件嚴重，不批准她的保釋申請。鄒幸彤曾在社交網站發布七一遊行的帖文，被警方指她涉嫌宣傳七一的未經批准集結。

案件編號：WKCC2595/2021