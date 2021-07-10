變種病毒｜50歲機場搬運工初確診7.1打首針疫苗　黃大仙住所強檢

撰文： 李恩慈 鍾妍 最後更新日期： 2021-07-10 22:23

衞生署衞生防護中心表示，一名50歲男子初步確診，並帶有L452R變異病毒株，現時沒有出現病徵，曾於7月1日接種首劑復必泰疫苗。他居於黃大仙金鳳街1-3號，於機場擔任搬運工作，主要在停機坪工作，與早前於機場任地勤的確診男患者並不認識。 政府宣布晚上7時30分起圍封其居住的大廈，目標明日上午約7時完成。

▼7月10日，黃大仙封區檢測▼

中心指，男患者沒有病徵。他因早前27歲機場地勤確診，於7月9日須接受強制檢測，發現其提交的樣本結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株。中心續指，他在機場擔任搬運工作，主要在停機坪工作，最後上班日期為今日（10日），而病人表示不認識早前確診的地勤。

中心調查發現，患者曾於9日前，即7月1日接種首劑復必泰疫苗。其工作處所，潛伏期及傳染期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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政府於晚上7時半亦引用第599J章，圍封男患者居住的黃大仙金鳳街1-3號，所有大廈內居民須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，目標是在明日（11日）上午約7時完成。而大廈居民須於公布確診個案計起第3、7、12及19日進行強制檢測。

▼6.23 大埔運頭塘邨運亨樓封區檢測▼

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該名50歲男患者居於金鳳街1至3號。警方於晚上7時半開始圍封該大廈，居民在8時許陸續落樓，到金鳳街休憩處臨時檢測站採樣，至少3名同住居民被送往檢疫中心。

該大廈樓高四層，樓齡達53年，目測外牆喉管不算太殘舊。剛辭任的當區區議員鄧惠強稱，該大廈約有10個單位，相信當中過半為劏房戶，包括小家庭和少數族裔。由於封鎖範圍包括鄰近的金鳳街休憩處，他指接獲附近居民投訴回家困難。

新上任的警務處處長蕭澤頣於晚上8時左右到場，視察大廈外圍環境及臨時檢測站，期間與多名軍裝警員談話。他沒有上樓，逗留10多分鐘後離開。而民政事務總署署長謝小華亦於晚上9時許到場巡視。

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早前一名在機場任地勤的27歲男子確診，同樣帶有L452R變異病毒株，衞生防護中心後來發現其病毒基因組與3宗印尼輸入個案吻合，而該男地勤亦曾同時逗留在機場臨時樣本採集中心，在一、兩米外擦身而過，亦曾前後乘搭同一部升降機，被改列為輸入個案相關。

由於該男地勤確診，曾到香港國際機場一號客運大樓5樓或6樓、一號客運大樓7樓、香港國際機場中場客運大樓等，多處被列入強制檢測公告，是次確診的機場搬運工亦是在相關強制檢測中初步確診，惟他表示，不認識該名男地勤。