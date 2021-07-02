染疫男地勤與確診外傭隔20分鐘摸同一升降機扶手　或間接傳染病毒

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-07-02 19:25

本港近日新冠肺炎疫情反覆，早前一名在機場任地勤的27歲男子確診，並帶有L452R變異病毒株。衞生防護中心原本將該男子分類為本地源頭不明個案，惟其後發現男子曾於三宗印尼輸入個案同時間逗留在機場臨時樣本採集中心，而病毒基因組亦吻合，故將男子分類改為與輸入個案相關。 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（2日）解釋，翻查閉路電視片段發現，三宗印尼輸入個案曾在確診地勤男子一、兩米外擦身而過，不過四人均有戴上口罩。另外，三宗輸入個案前往採樣中心乘搭升降機時，其中一人將手放在扶手上；而相隔20分鐘，地勤男亦乘搭同一部升降機，「隱若見到佢右前臂放在扶手上，有可能間接受感染」。

▼6.23 大埔運頭塘邨運亨樓封區檢測▼

+ 8 + 8 + 8

▼6.27大埔中心10座封區檢測▼

+ 8 + 8 + 8

就確診地勤男子個案，歐家榮指他基因排序與早前三宗輸入個案（#11877、11878及11881）相同，故相信是因直接或間接接觸三人而感染到，當中#11877及#11878均是在機場的樣本陽性，#11878更是6月11日發病。

而翻看機場閉路電視發現，6月11日當日三名外傭上午7時下機後乘搭無人駕駛列車往採樣中心，而男地勤則在上午7時20抵達採樣中心，當時三人已進入。男地勤其後坐在採樣中心外，至7點30分至8點三外傭離開採樣中心時，經過男地勤坐的中央位置，歐家榮認為「可能係其中一個原因點解男地勤感染到」。

而四人另一個共同接觸是三名外傭坐無人駕駛列車往採樣中心時，在5樓乘搭升降機到6樓，其中一人右手扶着電梯扶手，或造成污染。相隔約20分鐘後，男地勤乘搭同一部升降機，「隱若見到佢右前臂放在扶手上，有可能間接受感染」。歐家榮指相關個案流行病學調查仍進行中，而男地勤有170名緊密接觸者，已入住檢疫中心。

圖左、藍衫者為衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（李恩慈攝）

男子與外傭在一、兩米外地方相遇到

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會中亦指，在採樣中心外三宗印尼輸入個案曾在男子一、兩米外的地方行過，惟當時四人均都有戴上口罩。張坦言「係咪咁遠都傳到，我哋都唔係好理解，不過都知道Delta毒非常高傳染性」。

該地勤男子分類改為與輸入個案相關，目的是否為確保本地「零確診」方便通關？張竹君強調個案分類是基於流行病學或基因分析，如果找到與其他個案關連，就會分為不同類別，與其他原因沒有關係。

另外，早前英國通報一對母子由港赴英後確診，張竹君指收到國泰航空通知後，與英國聯絡後，得知母子從香港移民往英國，6月18號離港。而二人6月16日在本港檢測結果是陰性，但抵英後6月21號在酒店自行做檢測則呈陽性，沒有病徵。張指會再與英國聯絡，詢問會否為二人進行基因分析，審視與本港個案有沒有關連。

另外，母子職業分別是學生和家庭主婦，在港時由2月起入住馬鞍山海澄軒，故海澄軒住客及員工亦須接受強制檢測。

▼6.30在英港人乘搭尾班機抵港▼

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼