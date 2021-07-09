強制檢測｜染變種病毒機場地勤及清潔工曾到9處所　最遲周日覆檢

社會新聞
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食物及衞生局今（9日）晚公布強制檢測公告，共有10處上榜，當中9處屬再次檢測地點，為確診並帶Delta變種病毒機場地勤和檢疫酒店清潔工人所到之處。任何人士曾在指定日期在場，須於7月11日（下周日）或之前接受檢測。

另外，西營盤仁濟醫院郭子樑幼稚園／幼兒中心爆發上呼吸道感染或流感。任何在6月26日至7月9日期間曾身處該校超過2小時的人士，須於7月11日或之前接受檢測。

▼7月91強制檢測處所及學校名單▼

屬再次檢測的指明地方

因應早前涉及L452R變種病毒、輸入個案有流行病學關連的個案，曾在指定時間內身處下列地點人士須接受強制檢測。

1. 任何在6月3日、6月9日、6月12日、6月13日、6月15日至6月23日曾身處香港新界大埔南運路 9 號新達廣場的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

2. 任何在6月24日中午12時至下午4時期間曾身處香港新界大埔安邦路8及10號大埔超級城C區的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客）

3. 任何在6月24日上午9時至中午12時期間曾身處香港新界大埔安邦路8及10號大埔超級城D區的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客）

4. 任何在6月22日上午9時至中午12時期間曾身處香港新界大埔安慈路4號昌運中心人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及訪客）

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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5. 任何在2021年6月21日上午9時至中午12時曾身處香港新界大埔 曉運路 10 號運頭塘商場的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

6. 任何在6月19日上午9時至中午12時曾身處香港新界大埔安泰路1號大埔廣場地下15號鋪萬利小食店的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

7. 任何在6月9日至7月1日期間曾身處香港淺水灣南灣道12A號2號的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）

8. 任何在6月14日、6月16日、6月17日、6月28日、6月30日或7月1日曾身處香港九龍油麻地鴉打街6號及永星里5號紅茶館酒店的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

9. 任何在6月30日中午12時至下午6時曾身處香港香港仔香港仔中心第4期6A-6B號鋪地下麥當勞的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客）

上述受檢人士須於7月11日或之前接受檢測。若在7月7日至7月9日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼6.23 大埔運頭塘邨運亨樓封區檢測▼

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另外，西營盤高街9號地下上層（南）仁濟醫院郭子樑幼稚園／幼兒中心爆發上呼吸道感染或流感。任何在6月26日至7月9日期間曾身處該校超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於7月11日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於7月13日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

受檢人士若在7月7日至7月9日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

仁濟醫院郭子樑幼稚園／幼兒中心爆發上呼吸道感染或流感。任何在6月26日至7月9日期間曾身處該校超過2小時的人士，須於7月11日或之前接受檢測。（校網截圖）

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