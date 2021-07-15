烈日下穿保護衣打蚊焗出汗疹　滅蟲工：掛腰風扇屬德政惟快無電

本港夏天天氣酷熱，天文台周二（13日）在本港多處地區氣溫上升至攝氏35度或以上。位於尖沙咀的天文台總部，周二最高錄得35.3度，成有記錄以來第四熱的7月天，也是今年以來第二高溫。



人人因疫情戴上口罩，太陽直曬下工作的戶外工作者更辛苦。蚊蟲四處出沒，滅蟲工到郊外打蚊、穿保護衣在公園進行霧化程序、在山澗、引水道掃垃圾，阿敏入行15年早已慣，「年年都熱，差唔幾」，長年累月下亦出現皮膚問題。



工友間用盡方法「散熱」，政府今年推出「中小型企業掛腰風扇資助計劃」，阿敏形容掛腰風扇是「德政」，但最大檔約半小時便會用完，平時上山時，需特意帶同外置充電，邊充電邊用；亦有工友憂無電，每每留在正午才使用。



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阿敏形容掛腰風扇是「德政」，但最大檔約半小時便會用完，平時上山須帶同外置充電，邊充電邊用。（梁鵬威攝）

從事滅蟲行業多年，阿敏認為「年年都熱，差唔幾」，長年累月下背部悶出汗疹，「最辛苦係衫，反映過好多次，以往膠質好重、不透風，近年開始有改善」。他說，由9時開始開工，一隊人便會把握時間，盡量將主要工作在12時前做妥，「最曬係12時至3時，太陽曬到地下浪晒」，熱天一日至少飲8升水。

但阿敏亦無奈指，基本上一小時內一定要休息一次，「唔可以曬得太多，會虛脫」。長時間在戶外工作，他試過花費數百元，自購坊間的「防暑背心」，每日工作前一晚，須先將背心放入雪櫃，但發覺工作起來反而礙事，「一除衫就又身濕晒，又重又麻煩」，性能較好的降溫衣可達千元一件，工友們亦不捨得買。

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掛腰風扇「德政」 時間太短需連外置充電

勞工處、職安局今年4月至6月推出「中小型企業掛腰風扇資助計劃」，向9個面對較高中暑風險的行業，包括建造業、戶外清潔行業的中小型企業提供資助，以優惠價換購掛腰風扇。該風扇體積細小，掛在腰間將涼風吹進衣物內。阿敏形容掛腰風扇是「德政」，但最大檔約半小時便會用完，微風檔則可用約兩小時，故平時上山，會特意帶外置充電器，邊充電邊用。

不過，他質疑計劃每間公司只限購10部，但中小企人數上限為50人，質疑數量如何足夠應付，且工友亦不能以個人名義申請，「這些只是降溫輔助物，政府在合約中文明列定休息時間、停工標準，才是最德政」。

（梁鵬威攝）

有工友憂無電 留正午時間才用

清潔工忠哥今年則經工會獲得掛腰風扇，「風力可以，但使用時間太短」，最大檔的風力約二十分鐘便用完，故工友每每回到車上，轉移下一個工作點，便把握時間充電，他自己則留待正午最熱時才使用。他認為，戶外工作者另一難處是，帶起工作，不知可擺放在哪，觀察到不多清潔工使用，「隨便擺的話又怕有人拎咗」。

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清潔工忠哥則指，使用時間有限，自己留待正午最熱時才使用。（梁鵬威攝）

除了滅蟲人員、清潔工，地盤工人亦是在太陽底下工作。香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清說，近幾年工人獲發水樽、冰巾、沖劑等物資，部分工友則嫌掛腰風扇「阻掟」，而不會使用。他稱，地盤始終在戶外「無遮無掩」，工地有多些大風扇、太陽傘幫助更大，「以前好多地方都無，依家好咗好多，一個鐘就要自己睇住抖下」。