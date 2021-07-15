沒明文列出防中暑休息時間　清潔工憂被影相當偷懶　工會促快檢討

本港夏天天氣酷熱，天文台周二（13日）在本港多處地區氣溫上升至攝氏35度或以上。位於尖沙咀的天文台總部，周二最高錄得35.3度，成有記錄以來第四熱的7月天，也是今年以來第二高溫。



人人因疫情戴上口罩，太陽直曬下工作的戶外工作者更辛苦。政府去年底針對外判制度，建議引入三項額外措施，包括要求承辦商在夏季提供快乾物料制服，把預防中暑的措施加入招標文件中作為良好作業指引。



但有前線外判工認為，建議僅屬「提醒」性質，現時人人一機在手，工友心態是怕一旦飲水、休息，便被影相當偷懶，不同公司制服質素亦「參差」；有工會代表直言，相關情況屢見不鮮，批評港府指引落後，亦欠法律效力。



（系列之二）



2002年起，忠哥因原任職的企業倒閉，便加入了失業大軍，過去18年間做過不同外判工作：倒餿水、掃街等，近月擔任路政署下清潔工，負責清潔行人天橋、升降機等，平日因工作需要，穿著制服後，他們亦要戴上頭盔，外加一件反光衣，拿著半升消毒藥水和毛巾，遊走在不同天橋洗洗刷刷。中午時段最熱，忠哥形容扶手被燒至盪手，「工作時根本無法戴眼鏡，因汗一直不斷流，抹汗紙巾一日用上十多包……4月尾已開始好熱，以往7月、8月先咁熱」

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中午時段最熱，忠哥形容扶手被燒至盪手，「工作時根本無法戴眼鏡，因汗一直不斷流」，（梁鵬威攝）

預防中暑措施納招標文件「良好作業指引」

政府去年底發表《就政府服務承辦商非技術僱員自2019年4月1日起實施的改善措施的檢討報告》，當中建議引入三項額外措施，包括要求承辦商為在夏季進行戶外工作的非技術僱員，提供以快乾物料製成的制服；把預防中暑的措施加入招標文件中作為良好作業指引。



曾從事不同外判公司，忠哥摸摸各間公司制服質料，認為近年質素的確有改善，但標書未列明特定物料，「在公司考量，一定是越低成本越好，料就當然用最平」，認為質素參差。

除了穿著制服後，他們亦要戴上頭盔，外加一件反光衣，遊走在不同天橋洗洗刷刷。（梁鵬威攝）

嘆只可找隱藏位置休息

一直以來任職戶外工作外判工，他認為關鍵是沒明文規定，列明休息時間，只依賴承判商內部做法，前線工人要休息，只可找隱藏位置坐下，一不小心被食環署監工、市民「影相」，便難逃被炒命運，「以前做嘢，有個尼泊爾工人，坐低影水就被影相，最後都係被要求離職」。他解釋，外判續約時講求表現，「當市民投訴，公司又要解釋，外判又要解釋，寫簡單報告」，大家怕麻煩，工人只可在樓梯底，這些「看不見」的城市一角避太陽。

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮認為風險評估僅屬參考性質，前線明顯執行亦並不嚴謹，質疑政府層面推行參差。（梁鵬威攝）

工會促政府盡快檢視政策

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮認為，今年5月已發出酷熱天氣警告屬罕見，有工友因流汗緣故，反映出現濕疹、皮膚敏感的問題。她說，目前只是一個指引，管工實質無權放工友休息，「市民可能又唔理解，點解個個都攤喺度休息？」有工友甚至因此不敢休息、飲水，形容相關情況屢見不鮮。

她說，4月曾與勞工處會面，處方強調目前有指引，平時亦會突擊檢查，但她認為風險評估僅屬參考性質，前線明顯執行亦並不嚴謹，質疑政府層面亦推行參差，中小企又如何跟隨。她認同，政府近年有做更多推廣，亦派發了更多物資，「多了物資是少少舒緩，但實則是無時間休息，做到會暈、脫水」，促政府盡快檢視政策。

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大家怕被投訴，工人只可在樓梯底，這些「看不見」的城市一角避太陽。（梁鵬威攝）

勞工處：發現僱主不足會執法 展開4星期特別視察行動

勞工處僅回覆指，「預防工作時中暑的風險評估」旨在為僱主提供參考，協助他們作出適當的風險評估，法例雖沒有規定僱主進行風險評估時必須依循該份指引，僱主有責任使用合適方法，來進行風險評估，如發現僱主有不足的地方，會採取適當的執法行動。

另外，勞工處在夏季時分會針對中暑風險進行大規模的工地巡查，過去每年在這方面的巡查均超過20,000次，今年6月21日並展開了一項為期4星期的特別視察行動，職業環境衞生師會針對中暑風險較高的工作地點，進行深入巡查並加強執法。