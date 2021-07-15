廣東限戶外工作時間　美國定酷熱指數　勞工處：單一指數有限制

本港夏天天氣酷熱，本港夏天天氣酷熱，天文台周二（13日）在本港多處地區氣溫上升至攝氏35度或以上。位於尖沙咀的天文台總部，周二最高錄得35.3度，成有記錄以來第四熱的7月天，也是今年以來第二高溫。



人人因疫情戴上口罩，太陽直曬下工作的戶外工作者更辛苦。有工會早於幾年前倡議，仿效廣東因應高溫，限制戶外露天工作時間，美國部分洲分亦有類似建議。勞工處回覆查詢時指，透過單一指數顯示中暑風險有限制，認為現存的風險評估更全面；工會則批評，政府說法「虛偽」，亦不理解為何不將評估立為法規，促至少踏出「第一步」，撥款進行研究。



（系列之三）



廣東省方面，2012便開始實施高溫天氣勞動保護辦法，攝氏37至39度間不得在戶外工作多於6小時。（資料圖片）

廣東立法 攝氏39度或以上戶外須停工

翻查資料，其實早有工會倡議參考其他地方做法，訂立停工的「酷熱指數」。廣東省方面，2012便開始實施高溫天氣勞動保護辦法，攝氏37至39度間不得在戶外工作多於6小時，如攝氏39度或以上須停工，而員工在攝氏33度或以上高溫下工作，僱主便有責任提供「高溫津貼」。至於美國部分州分，亦有類似建議，定出「酷熱指數」，如達指定氣溫，員工須停止戶外工作。

勞工處：單一指數顯示中暑風險有限制 指引更全面

針對相關建議，勞工處書面回覆《香港01》時指，透過單一指數來顯示工作場地中暑的風險，往往有其限制。現時有海外地區只參考溫度和濕度兩個數值，而定出一個熱指數（Heat Index），顯示戶外工作中暑風險，惟指數並沒考慮陽光幅射和空氣流動兩項重要環境因素，也沒考慮涉及工作及個人的因素如工人工作量、工人衣物及工人對熱環境的適應程度，故使用有關指數有一定限制。勞工處更指，若僱主未有清楚了解而只按數字大小機械式地套用，或錯誤評估中暑的風險。

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針對相關建議，勞工處書面回覆《香港01》時指，透過單一指數來顯示工作場地中暑的風險有限制。（資料圖片）

勞工處認為，「預防工作時中暑的風險評估」考慮的各項主要因素，包括工作環境的溫度、濕度、空氣流動的情況、熱輻射水平、僱員工作量、僱員所穿的衣物和僱員對酷熱環境是否適應，評估涵蓋的範圍較為全面，若適當使用，能有效幫助僱主對工作環境的中暑風險作合適評估，從而採取適當預防措施。

清潔服務職工會總幹事杜振豪批評政府說法「虛偽」，亦難以理解如評估全面，不直接立法為法規。（資料圖片）

工會促政府撥款進行研究

清潔服務職工會總幹事杜振豪則認為，工會早於2018年便倡議仿效內地，當溫度達到某一水平應停工，批評政府說法「虛偽」，亦難以理解如評估全面，為何不立為法規，以確保前線的執行性，政府至少應踏出第一步，撥款進行研究，才可訂立有效針對戶外工作的政策。

他稱，今年5月天氣已破紀錄熱，「全球暖化下，只預計會惡化」，不少工友反映辛苦，但近期仍接獲「休息被當偷懶」遭罰款的求助。至於去年底的檢討報告，要求承辦商在夏季提供快乾物料制服，「呢個應該係最大改變，以前工衣加反光衣嘅問題，講咗十幾年」，目前正進行調查，收集前線工友意見。

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伍漢林表示，執垃圾期間發現不少屬塑膠包裝，有機會被動物誤食，長久而言或分解成微膠粒，進一步傷害生態。（資料圖片／張浩維攝）

天氣越趨炎熱 環團：「大環境面對的問題」

本港今年5月綠色和平項目主任伍漢林表示，近幾年天文台數據顯示，夏天溫度越來越高，酷熱日子亦更多。他引起天文台總部記錄，1885至2020年間的年平均氣溫的平均上升速度為每10年0.13°C，惟在20世紀後半期，平均氣溫升幅加劇，由1991至2020年間，平均上升速度為每10年0.24°C。

伍漢林認為，在全球暖化下，天氣越趨炎熱，是大環境面對的問題，如加拿大、北美出現熱浪，有人在高溫下猝死，「好多地方越嚟越關注，氣候變化對身體的影響」，形容天氣酷熱絕對會威脅到戶外工作者健康。