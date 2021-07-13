書展2021｜廉署出漫畫書展示沒有 ICAC社會　教小朋友廉潔可貴

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-07-13 08:00

書展2021將於明日（14日）至20日於香港會議展覧中心舉行，廉政公署在「兒童天地」3CON-018號設攤位，全新漫畫《沒有廉政公署的平行時空》將首度登場，由堅守廉潔的「iTeen 四人組」帶領小朋友體驗一個沒有廉署、貪污猖獗的社會，全書嶄新加入10個AR（擴增實境）碼，掃描AR碼後會出現動感3D立體漫畫場景，形同置身漫畫情節當中。

廉署推出新漫畫《沒有廉政公署的平行時空》，掃描AR碼後螢幕立即出現3D場景。（廉政公署提供圖片）

廉署即場送逾萬份教育宣傳品

廉署會將3個相連的書展攤位，打造成一個社區小街，攤位各個部分均設有不同的現場遊戲和活動，小朋友可透過親身參與，認識誠實、關愛等正面價值觀，以及了解廉署的工作，包括舉報貪污的途徑。廉署亦會即場送出過萬份教育宣傳品，包括漫畫、手工拼豆杯墊、廉署卡通角色GREEDY堅紀念品等。

新書描述在沒有廉署的社會冒險

廉署推出新漫畫《沒有廉政公署的平行時空》，漫畫一套兩冊，講述「iTeen 四人組」意外走入平行時空的冒險經歷，在沒有廉署的世界裡，親身經歷各種貪污舞弊的情況，從而明白到廉潔的可貴。漫畫有10個AR碼，掃描後螢幕立即出現3D場景。第二冊「番外篇」是平行時空中的另一個「iTeen 四人組」在貪污世界中致力反貪的小故事。

讀者亦可登入漫畫網頁，與「3D咖啡仔」合照、玩棋盤遊戲及學習廉署小知識。廉署書展攤位將會透過網上及現場活動，免費送出合共1,000套互動漫畫。

「綠腳丫」創辦人柯佳列將於17日（周六）下午3時15分出席香港書展的「名人講故事」環節。（廉政公署提供圖片）

作者「綠腳丫」創辦人17日出席講座

負責廉署德育繪本製作的親子教育團體「綠腳丫」創辦人柯佳列，將於17日（周六）下午3時15分出席香港書展的「名人講故事」環節，跟現場小朋友講廉署德育繪本故事，分享與小朋友相處的經驗和心得，並會以其中一本廉署德育繪本《花開的時候》的故事，講述小女孩悉心照顧盆栽，讓小朋友認識責任心和關愛等正面價值觀。