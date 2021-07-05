廉政公署推出全新反貪動畫　本地題材融入日系風　年輕素人聲演

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-07-05 00:01

廉政公署本月將推出全新創作的反貪污宣傳動畫，採用日系畫風，場景及劇本加入本地元素，包括米線店、銅鑼灣的圓形天橋等，經典卡通人物「智多多」亦會化身客串。劇情方面圍繞年輕人現實生活中有機會遇到的貪污陷阱，如有唱片公司監製扣起韓星演唱會門票「炒黃牛」等，另外更特意邀請本地配音員領班提供培訓，由11位年輕素人擔當配音員，預求令年輕觀眾更投入。

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米線店、銅鑼灣圓形天橋走入動畫增投入感

廉署社區關係處的「青年製造」多媒體共創計劃，將推出動畫《伏魔要在變身後》。總新媒體宣傳創作主任關偉康表示，邀請了香港班底創作全新動漫，目標觀眾是中學生，耗時近一年完成製作，特別選用日系畫風，三位女主角設定為高中生，參考了本地校服設計，在場景及劇本方面亦特意加入本地元素，包括米線店、銅鑼灣的圓形天橋等，預求令年輕觀眾更投入。

劇情亦參考了年輕人現實生活中有機會遇到的貪污陷阱，如有唱片公司監製扣起韓星演唱會門票「炒黃牛」，符合年輕人追星話題。

關偉康表示，配音方面交由年輕人參與及發揮，從數十位「試聲」參選人當中挑選到11人最終入圍，主要是大專生及有部份在職青年，在本地配音員領班培訓後，按聲音特質分配動畫角色，有信心他們的出色表現會令觀眾「會心微笑」。

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新聞主播呂德琳：要應對「火爆」角色是大突破

配音員黃可柔，本身是粵劇演員，聲演神獸「小白」，「我本身都係一位粵劇演員，喺台上都好靠自己聲音，配音都係靠聲音去演繹一個角色的表演方法。」原本職業要求咬字清晰，對配音工作有幫助，不過要配合動畫表情及情緒，「當人哋瞇埋眼都聽得出係鬧緊人，或者係抱怨緊一樣嘢，咁做到係非常困難。」

新聞主播呂德琳聲演動畫其中一位女主角， 她笑言最大困難是其角色性格「火爆」，同自己內歛性格相反，是一大突破。她最深刻是在米線店的劇情，令她想起中學時與同學「鬥食辣」。

被問到有無信心其聲演作品會成為新生代的童年回憶，呂德琳謙稱不敢想像，直言「智多多」的地位無可替代；黃可柔認為可以為動畫出一分力，「係我人生入面好好嘅回憶，希望有人記得。」