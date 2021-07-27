離世前逾月打疫苗　中港司機疑冠心病死亡　遺孀轟當局無交代死因

「我跪低哀求救下我老公，佢得39歲......無咗佢呢頭家就散㗎喇。」正值壯年的張先生今年5月底昏迷，送院後不治。遺孀指丈夫雖為多年煙民，但無長期病患，離世前接種過兩劑復必泰疫苗，她懷疑死因跟疫苗有關，但政府從未聯絡交代事件。在她授權經《香港01》跟進後，衞生署才回覆解剖初步發現其夫有冠心病，但無臨床證據顯示跟疫苗接種有關。



病人組織認為，政府有責任主動跟進個案並釋除家屬疑慮，否則社會易瀰漫疫苗疑慮，拖累群體免疫進度。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，未有證據顯示會引致冠心病，「冠心病唔係一朝一夕出現，一定係出現咗一段時間。」



多劑強心針無效 遺孀嚎哭失一家之柱

39歲的張先生任職中港貨車司機，為免經常做病毒檢測，他在今年3月13日及4月18日，分別在元朗體育館接種復必泰疫苗，之後數度胸口疼痛，亦試過發燒，服藥後退燒。到5月28日晚上近11時，他突然不適倒地，太太即時召喚救護車，等候救護員期間按通訊中心人員指示，為丈夫做心外壓，張先生之後蘇醒，但其後急轉直下，當晚11時23分抵達天水圍醫院急症室，情況危殆。

張太抵達醫院時，醫生已經着家人做好心理準備，「（醫生交代）打咗好多針強心針喇，但都係唔得啊。我跪低哀求救下我老公，佢得39歲......無咗佢呢頭家就散㗎喇。」張先生延至5月29日零時53分不治，距注射第二針疫苗至離世，時隔超過一個月。

離世兩月死因不明 記者追問衞生署始交代

張先生離世接近兩個月，政府相關部門都無向張太交代其夫死因跟打針有無關係。直到《香港01》向衞生署查詢，署方才回覆經初步解剖，發現張先生有冠心病，無臨床證據顯示跟疫苗接種有關，亦不符呈報準則，但會將個案轉交香港大學分析。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會早前制訂，個案打針14日後離世，超出呈報異常事件的時間框架，不符呈報準則。

無主動交代？ 醫管局：家屬可按現有機制查詢

現時死亡個案若符合呈報準則，會由專家委員會評定是否由疫苗引致，有結果後衞生署會反饋呈報的醫院。由於死前曾打針的個案一般都會送往公立醫院，被問到有無主動向家屬交代，醫管局無回應，僅稱一般而言病人可按現有機制向醫院查詢。

至於不符合呈報準則的死亡個案，包括張先生個案，衞生署及天水圍醫院都表示，交由死因裁判庭跟進。

病人組織斥政府欠交代反影響接種率

張太表示，丈夫雖吸煙多年，但一直都有做身體檢查，無任何長期病患，質疑丈夫死因與疫苗有關。她稱對新冠疫苗失去信心，自己不打針，12歲兒子亦不會接種。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，政府有責任主動向每宗個案的家屬詳細解說，「從一個專家角度覺得唔關事就唔處理，引伸嘅影響就係遺孀唔接種疫苗，小朋友都擔心唔同意接種」，經傳媒報道發酵，又會「影響返接種疑慮，其實係得不償失」，疫苗猶豫會逐步蔓延出去，拖累群體免疫進度。

梁子超：未有證據顯示疫苗會引致冠心病

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，全球注射新冠疫苗劑數已數以億計，未有證據顯示會引致冠心病。他表示，張先生打針後胸口痛，未能排除是心肌炎所致，不過大部份心肌炎患者都介乎12至19歲，而他解剖後發現患有冠心病，「心肌炎可以引致心臟衰竭，唔會引致冠心病。冠心病唔係一朝一夕出現，一定係出現咗一段時間。」

衞生署引述醫管局數據，指出5月17日至6月13日期間因急性中風或急性心肌梗塞的死亡個案，以每10萬人計算，未有打疫苗的個案為2.9宗，有打針個案就有0.2宗。據Our World in Data截至7月24日所整合各地政府數據，全球已接種38.3億劑。

張太稱丈夫雖是煙民，但一直有做身體檢查，無任何長期病患。（羅君豪攝）

一度沒有呼吸及脈搏

張太亦投訴，救護員5月28日晚到場時，得悉丈夫當日從內地返港，便要求他戴上外科口罩，張先生即時表明呼吸困難，但她指救護員沒有理會，又為他戴上口罩並綁着四肢，質疑救護員行動令丈夫病情惡化。

消防處表示，當晚近11時接到有關緊急救護服務召喚，三名救護員5分鐘後到場，當時張先生能夠對答，救護員為他檢查、戴上鼻插管提供氧氣，並移到救護抬床上，繫穩安全帶送上救護車。期間救護員發現他沒有呼吸及脈搏，隨即急救及送往天水圍醫院。救護車同晚11時23分到達醫院時，病人已恢復呼吸及脈搏。