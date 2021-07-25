新冠疫苗｜mRNA疫苗不會影響生育　袁國勇稱降接種年齡須更多研究

全球疫情嚴竣，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（25日）在網上講座表示，接種mRNA疫苗後不會影響生育能力及體基因。他又解釋，即使病毒變種，人類淋巴細胞成可產生免疫反應，為身體提供保護。



對於坊間有人擔心接種mRNA疫苗會影響人體基因，甚至令日後患上癌症，袁國勇重申相關說法無根據，市民無須擔心，又指很多科學家研究已證實，mRNA疫苗不會影響排卵、懷孕機會率；至於男性方面，亦不會影響排精量、精子活躍度，亦不影響餵母乳。

港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（25日）在一個網上講座表示，接種mRna疫苗後不會影響生育能力、人體基因。(資料圖片／余俊亮攝)

袁國勇亦指，即使病毒變種可抵禦中和抗體，淋巴細胞成可產生免疫反應，仍可預防重症「會認得病毒裡結構性蛋白」，呼籲市民現在打不要等，「病毒永遠在變」。

至於能否再降低接種年齡至12歲以下，袁認為須基於科學，強調非完全無可能，但須有更多研究才可決定，相信須待外國經驗、藥廠指引等，及專家委員會審視、通過後才會作出呼籲。

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袁國勇出席講座後回應傳媒提問時指，香港疫情已清零，但狀態不穩定，又指七成接種率是不可靠的想法，仍不足以放寬多項社交距離措施，認為接種率達九成多才安全，呼籲市民盡快接種疫苗。

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