新冠疫苗｜袁國勇：青年染疫後失嗅覺　冀接種率達99％

全球疫情嚴竣，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（25日）在一個網上講座表強調，即使患者年輕，亦不等同染疫後無事，正如近日有13歲外國女童(即沙特領事女兒)染疫後情況危殆，更出現「肺花」、身體衰竭。袁國勇又透露，有染疫青年嗅覺改變，「有啲人聞咖啡，會好似聞到石油氣味」；亦有青年失去嗅覺數個月仍未康復。他呼籲能打疫苗的人應盡快接種「應打盡打」，望接種率可達到99%。



香港大學微生物學系講座教授袁國勇。（羅君豪攝）

沙特領事13歲女兒肺花、身體衰竭

袁國勇在講座表示，很多年輕人誤解染疫病徵輕徵，但最近有一名外國13歲女孩，沒有接種疫苗但染疫，目前仍在深切治療部留醫，情況危殆，「個肺花咗，開始進入身體各方面衰竭」，強調不是年輕便無事。

他又說，有約70名曾染疫的年輕人，目前仍須到瑪麗醫院 覆診，嗅覺完全改變，「有啲人聞咖啡，好似聞到石油氣味」，甚至味覺會出現幻覺，數個月後仍未康復，對生活造成很大影響。他強烈呼籲家長、青少年接種疫苗，防止出現併發症，保護家人、同學，避免引起群組爆發。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



+ 15

長者或每隔一至三年要打加強劑

袁認為，英國、美國等地接種率即使達7成，仍會出現爆發情況，如本港有足夠疫苗，「無理由能打的不打。」他又預計，新冠病毒將來會成為普通傷風、流感，所有港人「應打盡打」，希望接種率能達99%，令社區日常生活重返正常，又解釋即使病毒繼續演變，身體淋巴細胞仍可以產生免疫反應。

不過，他稱已接種疫苗長者病情會輕很多，惟因免疫系統較差，每隔一至三年要再打加強劑，大多年輕人則不需要。